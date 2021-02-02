Koronavirüs'te son durum!

Sağlık Bakanlığı, 2 Şubat koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, ağır hasta sayısı 1592 oldu, 8 bin 639 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 379 bin 70'e yükseldi. 140 bin 120 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 795 kişinin testi pozitif çıktı, 120 kişi hayatını kaybetti.





