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Koronavirüs'te son durum!

Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve günlük korona tablosunu açıkladı. Tabloda ağır hasta sayısında düşüş devam ederken, vaka sayısındaki artış olduğu görüldü. Son 24 saatte 140 bin 120 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 795 kişinin testi pozitif çıktı, 120 kişi hayatını kaybetti.

Güncel / 02 Şubat 2021 Salı 19:11
Koronavirüs'te son durum!

Sağlık Bakanlığı, 2 Şubat koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, ağır hasta sayısı 1592 oldu, 8 bin 639 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 379 bin 70'e yükseldi. 140 bin 120 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 795 kişinin testi pozitif çıktı, 120 kişi hayatını kaybetti.


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