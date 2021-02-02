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Koronavirüs savaşçısından acı haber!

Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi başlarında yardım kampanyası başlatarak tüm dünyanın ilgi odağı haline gelen Tom Moore, kaldırıldığı hastanede 100 yaşında hayatını kaybetti.

Güncel / 02 Şubat 2021 Salı 20:17
Koronavirüs savaşçısından acı haber!

Tom Moore'un ölümünü, ailesi Twitter'dan duyurdu. Moore'un kızları, "Babamız Sir Yüzbaşı Moore'un ölümünü derin bir acıyla duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Kraliçe Elizabeth, Yüzbaşı Sir Tom Moore'un ailesine başsağlığı dileklerini ileten özel bir mesaj gönderdi.

Covid-19 ve zatürre ile mücadele eden II. Dünya Savaşı gazisi yüzbaşı Sir Tom Moore'un corona virüsü testi geçen hafta pozitif çıkmıştı.

100 yaşındaki Tom Moore, corona virüsü pandemisinin ilk safhalarında İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) için bin pound toplamak amacıyla bahçesinde yürüyerek 100 tur atmıştı. Moore'un bu girişimi dünyanın dört bir yanından ilgi çekmiş, gelen bağışlar 33 milyon poundu bulmuştu.

Moore, sağlık çalışanları için bu çabası nedeniyle geçen yıl temmuz ayında İngiltere Kraliçesi Elizabeth tarafından şövalye ilan edilerek 'Sir' unvanını kazanmıştı.

İngiltere

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