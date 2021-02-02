Kati Piri'den Boğaziçi protestolarına destek

Dün gece, rektör ataması bahanesiyle Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan bir grup, protesto gösterisi düzenledi.



Protestoda bazı öğretim görevlileri ve LGBT üyeleri, rektörlük binasını işgal etmek istedi.



İşgal girişiminde bulunan gruba polis müdahale etti.



İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde toplam 159 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.



Gezi Parkı olaylarında da eylemcilere sürekli destek veren Avrupa Parlamentosu eski Türkiye Raportörü Kati Piri, dün de Boğaziçi'ndeki protestocu gruba destek verdi.



'CESUR ÖĞRENCİLER'



Her fırsatta Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulunan Piri, yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya hesabından protestocuları gazlıyarak 'Türk hükümetinin zulmü artık Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin aleyhine dönüyor. Birçoğu, hükümet tarafından atanan rektörü barışçıl bir şekilde protesto ettikleri için tutuklanıyor. (Sıkılmış pazular) Cesur öğrencilere!' ifadelerini kullandı.





