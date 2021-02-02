USD (Alış - Satış) : 7,22 - 7,23 EURO (Alış - Satış) : 8,73 - 8,75

Kati Piri'den Boğaziçi protestolarına destek

Provokatörler tarafından yeni bir Gezi olayı çıkarma umuduyla başlatılan Boğaziçi protestolarına Kati Piri, "Cesur öğrencilere" diyerek yazdığı yazıyla destek verdi.

Güncel / 02 Şubat 2021 Salı 09:28
Kati Piri'den Boğaziçi protestolarına destek

Dün gece, rektör ataması bahanesiyle Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan bir grup, protesto gösterisi düzenledi.

Protestoda bazı öğretim görevlileri ve LGBT üyeleri, rektörlük binasını işgal etmek istedi.

İşgal girişiminde bulunan gruba polis müdahale etti.

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde toplam 159 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Gezi Parkı olaylarında da eylemcilere sürekli destek veren Avrupa Parlamentosu eski Türkiye Raportörü Kati Piri, dün de Boğaziçi'ndeki protestocu gruba destek verdi.

'CESUR ÖĞRENCİLER'

Her fırsatta Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulunan Piri, yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya hesabından protestocuları gazlıyarak 'Türk hükümetinin zulmü artık Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin aleyhine dönüyor. Birçoğu, hükümet tarafından atanan rektörü barışçıl bir şekilde protesto ettikleri için tutuklanıyor. (Sıkılmış pazular) Cesur öğrencilere!' ifadelerini kullandı.


loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı