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Kadıköy Kaymakamlığı duyurdu: 7 gün süreyle yasaklandı

Kadıköy Kaymakamlığı yaptığı basın açıklamasında flaş bir karara imza attı. Kaymakamlık, gösteri ve yürüyüşleri 7 gün yasakladı.

Güncel / 02 Şubat 2021 Salı 15:47
Kadıköy Kaymakamlığı duyurdu: 7 gün süreyle yasaklandı

Kadıköy Kaymakamlığı yaptığı basın açıklamasında flaş bir karara imza attı. Kaymakamlık, gösteri ve yürüyüşleri 7 gün yasakladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

'Bazı sivil toplum kuruluşları ve toplulukların sosyal medya hesapları üzerinden; 02.02.2021 Salı (bugün) günü saat 18:00'da ve önümüzdeki günlerde Kadıköy İskele Meydanı'nda toplanma çağrıları yapıldığı anlaşılmıştır.

Bahse konu ilçemizde yapılmak istenilen toplanmaların, toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/Ç Maddesine istinaden; Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm kapalı ve açık alanlarda yedi (7) gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü YASAKLANMIŞTIR.'

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