Kadıköy'de taşlı provokasyon! İşte Gezi vandallığı!

Kadıköy'de eylemcilerin arasına karışan bir grup taşlarla çevreye saldırdı. 'Kayyum gidecek biz kalacağız' diye sloganlar atan gruba polis müdahale etti.



Polise direnen grup çevredeki dükkanlara zarar vermeye çalıştı. Polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı.



KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI: 7 GÜN SÜREYLE YASAK



Öte yandan Kadıköy Kaymakamlığı'ndan şu açıklama yapıldı:



"Bazı sivil toplum kuruluşları ve toplulukların sosyal medya hesapları üzerinden; 02.02.2021 Salı (bugün) günü saat 18:00’da ve önümüzdeki günlerde Kadıköy İskele Meydanı’nda toplanma çağrıları yapıldığı anlaşılmıştır.



Bahse konu ilçemizde yapılmak istenilen toplanmaların, toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/Ç Maddesine istinaden; Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm kapalı ve açık alanlarda yedi (7) gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklanmıştır."

