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İzmir'deki olağanüstü sağanak yağış için peş peşe açıklamalar! 'Sokağa çıkmayın'

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger canlı yayınında şu ifadeleri kullandı: "İzmir'e sadece 8 saatte bir aylık yağış düştü... Yetkililer sorunları gidermeye çalışıyorlar. 70-75 noktada su baskını ihbarı geldi. 20 bina içi, 13 de araç içi mahsur kalma ihbarı geldi. Yarım gün idari izinli sayılacak kamu çalışanları. Şu anda trafik rahatlamış durumda. Çalışmalar devam ediyor. Uzun yıllar Şubat ortalaması 120 kg, 8 saatte yağdı. Sevindirici tarafı can kaybının olmaması... Zorunlu olmadıkça vatandaşlarımız sokağa çıkmasın çağrısını yineliyorum."

Yaşam / 02 Şubat 2021 Salı 14:12
İzmir'deki olağanüstü sağanak yağış için peş peşe açıklamalar! 'Sokağa çıkmayın'

KAMU ÇALIŞANLARI TAM GÜN İZİNLİ SAYILACAK

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger yaptığı açıklamada, kamu çalışanlarının tam gün izinli sayılacağını dile getirdi.

İZMİR'DE SEL CAN ALDI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, selde Menderes İlçesi'nde 1 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İZMİR'DE SEL VE SU BASKINLARI NEDENİYLE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPANDI

Konak ilçesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi önündeki Konak Altgeçidi'ni su bastı. Altgeçide solan su nedeniyle trafik akışı gerçekleştirilemiyor. Konak'tan altgeçidi kullanarak Balçova, Urla, Güzelbahçe ve Çeşme tarafına gitmek isteyen vatandaşlar, yolun kapanması nedeniyle ilerleyemedi.

Konak'taki Kemer Altgeçidi de sular altında kaldı. Bu altgeçit de ulaşıma kapandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, araçların altgeçide yönelmemesi için altgeçit önüne beton bariyer yerleştirdi.

İzmir-Çanakkale yolu üzerindeki Anadolu Caddesi Girne Kavşağı'nı da su bastı. Yolların suyla dolması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Anadolu Caddesi'nin Karşıyaka'dan Çiğli yönüne ilerleyen kısmında trafik akışı durdu. Bölgede çok sayıda araç yolda kaldı. Vatandaşlar ve polisler araçların kurtarılması için gayret gösterdi.

Halkapınar'da Şehitler Caddesi'nde, ulaşımda sorun yaşandı. Araçlar burada da ilerlemekte güçlük yaşadı.

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI BAHÇESİNİ DE SU BASTI

Konak ilçesindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bahçesinin bir bölümünü, Meles Deresi'nin yükselmesi nedeniyle su bastı. İtfaiye ekiplerinin malzemeleri su içinde kaldı. Bazı çalışanlar büyük pompalarla suyu tahliye etmek için yoğun çaba harcadı.

İtfaiye araçlarının görevde olması nedeniyle, park ettikleri alanı su basmasından etkilenmediği öğrenildi.

Ayrıca, Yenişehir Mahallesi'nde çok sayıda ev ve iş yerine su girdi.

Şiddetli yağmur dün geceden bu yana İzmir genelinde etkili olmaya devam ediyor.

Meteoroloji yetkilileri, sağanağın yarın sabaha kadar devam edeceği uyarısında bulunmuştu.

TÜRK KIZILAYDAN YARDIM

Türk Kızılay İzmir Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü ekipleri, sel ve su baskınından mağdur olan vatandaşlar için harekete geçti.

Foça, Karabağlar, Karşıyaka, Urla, menderes, Güzelbahçe ilçelerinde selden etkilenen vatandaşlara ikram malzemeleri, gıda ve hijyen kolisi dağıtıldı.

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