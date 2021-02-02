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İstanbul merkezli 42 ilde FETÖ operasyonu: 294 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 42 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 294 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar şüphelilerin büyük bölümünün yakalandığı belirtildi.

Güncel / 02 Şubat 2021 Salı 08:56
İstanbul merkezli 42 ilde FETÖ operasyonu: 294 gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 42 ilde, 294 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla FETÖ'nün TSK yapılanlanmasını yönelik 42 ilde operasyon başlatıldı.

294 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN OPERASYONLAR DÜZENLENİYOR

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nce örgütün sözde TSK mahrem yapılanmasında 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 2'si 'mahrem abi' 292'si ihraç veya görevde bulunan asker olmak üzere toplamda 294 şüphelinin yakalanması için operasyonlar düzenliyor. Şu ana kadar şüphelilerin büyük bölümünün yakalandığı belirtildi.

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