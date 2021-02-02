İmamoğlu Taner Çetin'i daire başkanı yaptı!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni bir skandala daha imza attı. İmamoğlu İBB Kültür Daire Başkanlığı görevindeyken ismi skandal iddialara karışan Taner Çetin'i Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı görevine getirdi.



Çetin'in Kültür daire müdürü olduğu dönemde ihale paylaşma iddiaları öne sürülmüştü. Öte yandan skandal ismin ihale karşıtı şirketlerden rüşvet olarak bir motorsiklet aldığı da olayın tuzu biberi olmuştu.







Çetin'le ilgili bir diğer tartışmalı kısımda çalışanlara davranış şekiliyle ilgiliydi. Sakal uzatan Çetin, çalışanlarına saç ve sakal uzatmayı yasaklamıştı. Öte yandan kot pantolon da giyen Çetin yine çalışanlarının kot pantolon giymesini yasaklamıştı.







EKREM İMAMOĞLU'NUN ESKİ DOSTU!



Taner Çetin İmamoğlu'nun seçim otobüslerinde anonsculuk yapmıştı.









