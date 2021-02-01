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İkinci gezi için Kadıköy'de toplanacaklar!

Sosyal medyada üzerinde Kayyuma rektöre direnen Boğaziçi hepimiziz, Baş eğmeyeceğiz, Aşağı Bakmayacağız yazılı görsel ortaya çıktı. Provokatörler 2 Şubat'ta Kadıköy'de toplanmayı planlıyorlar.

Güncel / 01 Şubat 2021 Pazartesi 23:19
İkinci gezi için Kadıköy'de toplanacaklar!

İstanbul Valiliği tarafından pandemi nedeniyle toplu yürüyüş ve gösterilerin yasaklanmasına rağmen, bir grup provokatör Boğaziçi Ünivesitesi'ni işgal girişiminde bulunuyor. Toplanan grup Rektör Melih Bulu'nun rektörlük binasına girmesini engelleyeceklerini söyleyerek, Rektörlük binasını abluka altına almıştı. 

Polis olay yerine gelerek ve göstericilere dağılmalarını söylese de provokatörler sloganlar atmaya devam etti.

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayla ilişkin açıklama yaptı.

LUTİLER ÖĞRETİM ÜYELERİ MÜDEHALE SONUCU DAĞITILDI

Açıklamada, 'Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binasını ablukaya alan ve aralarında öğretim üyeleri ile LGBT Kulüp üyesi öğrencilerin de bulunduğu bir grup göstericiye, üniversite özel güvenlik görevlileri tarafından eylemin sona erdirilmesi ve dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştur. Yapılan uyarılara itibar etmeyen göstericiler İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin müdahalesiyle dağılmaları sağlanmıştır.' ifadelerine yer verildi.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EYLEMLERİNDE LUTİLERİN VANDALLIĞI

Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden eylemlerde bugün LGBTİ dernekelerin vandallığı yaşandı.

LGBTİ gruplar ve bir takım öğretim üyelerinin arasında bulunduğu eylemciler Rektörlük binasını abluka altına aldı. Rektör Melih Bulu'nun odasına girmek isteyen gruba üniversitenin özel güvenlikleri müdahale etti.



GEZİ İLE BENZER ŞEKİLDE SOSYAL MEDYADAN ÖRGÜTLENİYORLAR! 

Öte yandan ikinci Gezi Parkı ihaneti hasreti ile yanıp tutuşanlar sosyal medya üzerinden kara propaganda faaliyetlerine soyundu  "#AşağıBakmayacağız" , "#BoğaziciAblukada" gibi etiketler altında toplaşıp çeşitli paylaşımlarda bulundu.

Sosyal medyada bir görsel yayınlayarak herkesi 2 Şubat'ta Kadıköy'e çağırdılar.  Söz konusu resimde, 'Kayyuma rektöre direnen Boğaziçi hepimiziz, Baş eğmeyeceğiz, Aşağı Bakmayacağız Baş eğmeyeceğiz, Aşağı Bakmayacağız' yazıyor. 

Gezi Parkı

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