Huawei'den flaş Türkiye hamlesi!

Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li, geçen 10 yılda Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'ne 520 milyon TL yatırım yaptıklarını belirterek, 'Huawei'nin Çin dışındaki en büyük ikinci Ar-Ge Merkezi olarak da Türkiye, Huawei için büyük bir öneme sahip.' dedi.



Jing Li, şirketin Türkiye yatırımları ve salgın döneminde gösterdikleri performansla ilgili açıklamalarda bulundu.



Salgın nedeniyle çalışma ve sosyalleşme anlamında büyük değişiklerin meydana geldiğini belirten Jing Li, 'Bu radikal değişimler, bilgi ve iletişim teknolojilerinin de ne denli değerli olduğunu bir kez daha anlamamızı sağladı. Temel faaliyet alanımızla ilgili olarak, salgının ilk günlerinde internet ağ trafiğinin önemli ölçüde artışına ve taleplerin farklılaştığına şahit olduk. İnsanlar evde daha fazla zaman geçirmeye ve evden çalışmaya başladıktan sonra, ortalama ağ trafiği yaklaşık yüzde 30-40 arttı.' diye konuştu.



Tüketicilerin değişen gereksinimlerini karşılamak ve mobil iletişimin aksamadan sürmesini sağlamak için, ağ kapasitesi ile ilgili hızla müdahalede bulunduklarının altını çizen Jing Li, 'Bunu yaparken de ilk başta çalışanlarımızın sağlığı için gerekli önlemleri aldık. Operatörlerin ve saha ekiplerimizin önemli çabalarıyla bu zorlu sürecin üstesinden gelirken, özellikle hastaneler ve diğer kritik noktalardaki mobil bağlantının iyileştirilmesini sağladık. Bu zorlu süreçte, çalışanlarımızın özverili çabası ile müşterilerimize ürün ve hizmetlerimizi ulaştırmayı sürdürdük. Çevrimiçi toplantı ve faaliyetlerimizle ekosisteme yeni çözümler sunmaya devam ettik. İlgili kamu birimleri ve müşterilerimizden aldığımız güçlü destekle, tüm ulaşım kısıtlamalarına rağmen tedarik zincirimizi istikrarlı bir şekilde koruduk. Sonuç olarak da tüm projelerimizi sorunsuz bir şekilde sonuçlandırdık.' yorumunu yaptı.



Salgın sürecinde online eğitim gibi ihtiyaçlara cevap vermek için 4.5G ağlarını güçlendirmeye devam ettiklerinin altını çizen Jing Li, 'Salgın sırasında Türkiye'de daha fazla işletme dijitalleşti. Enterprise iş birimimiz, büyük şirketlere ve KOBİ'lere dijital dönüşüm süreçlerinde destek sağladı.' ifadelerini kullandı.



SALGINDA TÜRKİYE'DE 200'DEN FAZLA YENİ MÜHENDİS İSTİHDAMI



Salgın döneminde Türkiye'ye yatırımlarının arttığına dikkati çeken Jing Li, '2020 Ar-Ge merkezimiz için de özel bir yıl oldu. Hem merkezin 10'uncu yılını kutladık hem de Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'ni, Çin dışındaki en büyük üç -Huawei Mobil Servisleri (HMS)- ekosistem geliştirme merkezinden biri haline getirdik. Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi 2020 yılında, 200'den fazla yeni mühendis ile istihdamını artırdı ve toplamda 690 çalışana sahip oldu.' dedi.



170 ÜLKEDE 194 BİN ÇALIŞAN



Huawei'nin dünya çapında 170'de fazla ülkede faaliyet gösteren ve 194 bin çalışanı olan bir şirket olduğuna vurgu yapan Jing Li, şunları söyledi: Gelişmiş mobil çözümlerimizle mobil operatörlere hizmet veriyor ve telekomünikasyon sektörünün gelişimi için çalışıyoruz. Kamu kurumları ve özel işletmelerle birlikte; finans, enerji, ulaşım ve imalat gibi sektörlerin dijitalleşmesi de faaliyetlerimiz arasında yer alıyor. Akıllı cihazlarımızla tüketici ürünleri özelinde de önemli ürün ve çözümler sunuyoruz. Misyonumuzu, tamamen bağlantılı, akıllı bir dünya için; her insana, eve ve kuruluşa dijital teknolojileri sağlamak olarak belirledik. Türkiye de dahil olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde bu misyona tamamen bağlı kalıyoruz. 2021 yılında mobil operatörler, kamu kuruluşları, özel sektör ve KOBİ'ler ile ağ, yapay zeka, 5G uygulamaları, bulut teknolojileri ve veri merkezleri alanlarındaki işbirliğimizi derinleştireceğiz.'



'10 YILDA HUAWEİ TÜRKİYE AR-GE MERKEZİ'NE 520 MİLYON TL YATIRIM YAPTIK'



Huawei'nin Türkiye'de 18 yıllık bir geçmişe sahip olduğunun altını çizen Jing Li, 'İlk günden bugüne Türkiye'ye yatırım yapmaya devam ediyoruz. Şu anda Türkiye'de bin 400'den fazla çalışanımız var ve bunların yüzde 90'ı yerel profesyonellerden oluşuyor. 'Türkiye'de, Türkiye için' yaklaşımımız ve kurduğumuz yerel ekosistem ile dolaylı olarak yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlıyoruz.' şeklinde konuştu.



Huawei'nin Çin dışındaki en büyük ikinci Ar-Ge Merkezi olarak da Türkiye'nin Huawei için büyük bir öneme sahip olduğunun altını çizen Jing Li sözlerini şöyle tamamladı:



'Şu anda 690 mühendis ve araştırmacıya sahip olan merkezin istihdamını, 2021 yılında yaklaşık yüzde 10 artırmayı planlıyoruz. Geçtiğimiz 10 yılda Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'ne 520 milyon TL yatırım yaptık. Burada geliştirdiğimiz çözümler, bugüne kadar 30 ülkeye ihraç edildi ve yerel ekonomiye 260 milyon dolarlık katkı sağlandı. 2021'de, Ar-Ge Merkezi'nin hem yerli hem de yabancı müşterileri için geliştirdiği hizmetlere daha fazla odaklanacağız. Ayrıca Huawei Mobil Servisleri (HMS) ekosisteminin gelişimi ve 5G kullanımının ülkemizdeki başlangıcı için de yerel girişimlerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz.'