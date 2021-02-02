Fırsatçılar gözünü vatandaşın cebine dikti: Sebze meyve fiyatları 4 kat arttı

Gıdada üretici-market fiyatı arasındaki uçurum vatandaşı bezdiriyor.Ürünlerin fiyatı tarladan markete gelene kadar katlanıyor. Üretici kazanamadığı gibi, vatandaş da pahalı tüketmek zorunda kalıyor.



Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin (TZOB) araştırması, Ocak ayında üretici ve market fiyat farkının 4 kata kadar ulaştığını ortaya koydu. Üretici-market fiyat uçurumunda başı ise lahana çekti.



TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, lahananın 4, maydanozun 3.9, süt ve patatesin 3, marulun 3.1 kat fazlaya tüketiciye satıldığını belirtti.



Bayraktar, üreticide 68 kuruş olan lahananın markette 2,70 liraya, 50 kuruş olan maydanozun 1,96 liraya, 2,73 lira olan sütün 8,94 liraya satıldığını kaydetti.



'ÜRETİCİ KAZANMIYOR'



Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki makasın bir türlü kapanmadığına işaret eden Bayraktar, üreticilerin binbir emekle ürettikleri üründen yeterli gelir elde etmelerini ve tüketicilerin de bu ürünleri makul fiyatlarla tüketebilmelerini temenni ettiklerini belirtti.



Bayraktar, şunları söyledi:



"Beklentimiz, bütün kesimler sorumlu davranmalı, spekülasyonlara fırsat verilmemeli, tedbirler zamanında alınmalı. Tüketicilerimizin yeterli ve güvenilir gıdaya uygun fiyatla erişebilmesinin sağlanmasını istiyoruz."



REKABET KURUMU DEVREDE



Gıda fiyatlarındaki artışa ilişkin denetim başta olmak üzere pek çok idari tedbir alındı.



Pahalı gıdaya karşı Rekabet Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı da yoğun bir çalışma yürütüyor. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, içinde zincir marketlerin bulunduğu 29 teşebbüse ilişkin soruşturmanın 1 Mart'ta biteceğini belirterek, şöyle konuştu:



"Eş zamanlı olarak yaş sebze ve meyve soruşturması da bitecek. Tarım sektörü ve hızlı tüketim maddelerine ilişkin sektör araştırmamızı da bitireceğiz. Hummalı çalışma içindeyiz. Toplumun menfaati ön planda tutulmalı."