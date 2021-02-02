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Çok konuşulacak CHP sözleri: Olmayan şeyi nasıl bölelim!

Türkiye Değişim Partisi’ni kuran CHP’nin eski İstanbul adayı Mustafa Sarıgül, “CHP’yi bölüyor musunuz?” sorusuna, “Olan bir şey bölünür. Olmayan bir şeyin neyini böleceksiniz ki?” yanıtını verdi. Sarıgül ayrıca, Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına geçince Türkiye Değişim Hareketini durdurarak kendisine şans verdiğini ancak geçen 10 yıllık süreçte CHP’nin Türkiye’de iktidara gelemediğini ifade etti.

Siyaset / 02 Şubat 2021 Salı 12:20
Çok konuşulacak CHP sözleri: Olmayan şeyi nasıl bölelim!

CHP'nin eski İstanbul adayı Mustafa Sarıgül'e, Türkiye Değişim Hareketi'ni partileştirme kararı almasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil CHP'liler tarafından “Operasyon çekiyorsun” ve “Partiyi bölüyorsun” tepkisi yöneltilmişti.

Euronews'e açıklamalarda bulunan Sarıgül, “2019 yerel seçimlerinde, seçmen sizin oyları böldüğünüze dair yorumlar yaptı. Şimdi Türkiye Değişim Partisi girişiminiz ile aynı şeyi yaptığınızı düşünenler var. CHP'yi bölüyor musunuz?” sorusuna yanıt verdi.

OLAN BİR ŞEY BÖLÜNÜR

Oyları bölmek için yola çıkmadıklarını belirten Sarıgül, “Olan bir şey bölünür. Olmayan bir şeyin neyini böleceksiniz ki? Türkiye'de beş kişiden bir tanesi CHP'ye oy veriyor. Biz beşin beşine talibiz, beşin birine değil” dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNÜNÜ AÇTIM BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ

Sarıgül ayrıca, Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olduğunda kendisine şans vererek Türkiye Değişim Hareketini durdurduğunu ancak geçen 10 yıllık süreçte CHP'nin Türkiye'de iktidara gelemediğini ifade etti.

Kemal Kılıçdaroğlu

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