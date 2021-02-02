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CHP'de çatlak büyüyor! Baykal ile görüşecekler!

Eski CHP Milletvekilleri Hakkı Akalın, Metin Lütfi Baydar ve Mevlüt Dudu'dan oluşan heyet Murat Karayalçın, Hikmet Çetin ve Deniz Baykal'ı ziyaret ederek partideki son gelişmeleri değerlendirecekler. Hakkı Akalın, Metin Lütfi Baydar ve Mevlüt Dudu'dan oluşan heyet, eski genel başkanlarla CHP'deki istifalar ve yaşanan son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunacak.

Güncel / 02 Şubat 2021 Salı 21:46
CHP'de çatlak büyüyor! Baykal ile görüşecekler!

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in CHP'den istifa etmesiyle parti kulisleri hareketlendi.

Eski CHP milletvekili üç isim gelişmeler üzerine harekete geçti.

ESKİLER HAREKETE GEÇTİ

Eski İzmir milletvekili Hakkı Akalın, eski Aydın milletvekili Metin Lütfi Baydar ve eski Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun yarın Murat Karayalçın, Hikmet Çetin ve Deniz Baykal'la görüşeceği öğrenildi.

CHP'DEKİ SON GELİŞMELER KONUŞULACAK

CHP'deki istifalar ve son gelişmeler hakkında eski genel başkanlarla fikir alışverişinde bulunacağı öğrenilen heyet, ilk olarak yarın saat 11.00'de eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ı Hoşdere'deki ofisinde ziyaret edecek. Saat 14.00'de eski Genel Başkan Hikmet Çetin'le Çankaya'daki Palet Pastanesinde buluşacak heyet, saat 16.00'da da Deniz Baykal'ı da Beysukent'teki evinde ziyaret edecek.

3 İSİM İNSİYATİF ALDI

Üç ismin tamamen kendi inisiyatifiyle hareket ettikleri ve görüşmeler sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunacakları bildirildi.

Murat KarayalçınMilletvekiliDeniz BaykalMevlüt Dudu

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