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Boğaziçi'ne işgal girşiminde, 4 provokatör canlı yayında gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar nedeniyle dün gözaltına alınan 159 şüpheliden 102'sinin burada okumadığı, bunlardan 15'inin ise üniversite düzeyinde eğitim görmediğini bildirilmiş, yakalanan 159 şüpheli şahıs ile alakalı olarak yapılan çalışmalar neticesinde; 19 şahsa DHKP-C Terör Örgütüyle alakalı, 23 şahsa MLKP Silahlı Terör Örgütüyle alakalı ve 9 şahsa ise PKK Silahlı Terör Örgütüyle alakalı daha önceden adli işlem yapıldığı tespit edilmişti. A Haber, Boğaziçi'ndeki gelişmeleri canlı yayında aktardı. Yayın esnasında provokasyona devam etmek isteyen 4 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Güncel / 02 Şubat 2021 Salı 18:30
Boğaziçi'ne işgal girşiminde, 4 provokatör canlı yayında gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde gözaltına alınan 108 şüpheliden 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 101 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, 15 şüphelinin de üniversite düzeyinde eğitim görmediği tespit edildi.

TERÖR BAĞLANTILARI DEŞİFRE OLDU

Yakalanan 159 şüpheli şahıs ile alakalı olarak yapılan çalışmalar neticesinde; 19 şahsa DHKP-C Terör Örgütüyle alakalı, 23 şahsa MLKP Silahlı Terör Örgütüyle alakalı ve 9 şahsa ise PKK Silahlı Terör Örgütüyle alakalı daha önceden adli işlem yapıldığı tespit edildi. Ayrıca, 79 şahsın çeşitli terör örgütleri veya marjinal gruplarla iltisaklı olduğu tespit edildi.

CANLI YAYINDA GÖZALTI

A Haber muhabiri Emirhan Ergen, canlı yayında olay yerinden son gelişmeleri aktardı. Emirhan Ergen'in açıklamaları esnasında polisin provokatörleri gözaltına alındığı görüldü. Sabah saatlerinden itibaren sakin olduğu belirtilen bölgede yayın esnasında protesto gerçekleştiren gruptan 4 kişi daha gözaltına alındı.

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