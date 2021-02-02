Boğaziçi işgalcilerinin Terör bağlantılar deşifre oldu!

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerde gözaltına alınan 159 şüphelinin 13'ünün herhangi bir üniversitede kaydı bulunmadığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 159 kişiden 89 kişinin Boğaziçi Üniversitesi'nin dışında okuyan 24 farklı üniversitede okuduğu öğrenildi.



TERÖR BAĞLANTILARI DEŞİFRE OLDU



Gelen son dakika bilgisine göre yakalanan 159 şüpheli şahıs ile alakalı olarak yapılan çalışmalar neticesinde; 19 şahsa DHKP-C Terör Örgütüyle alakalı, 23 şahsa MLKP Silahlı Terör Örgütüyle alakalı ve 9 şahsa ise PKK Silahlı Terör Örgütüyle alakalı daha önceden adli işlem yapıldığı tespit edildi. Ayrıca, 79 şahsın çeşitli terör örgütleri veya marjinal gruplarla iltisaklı olduğu tespit edildi.



SİVAS, SAMSUN, ANKARA, KOCAELİ, EDİRNE'DE OKUYAN ÖĞRENCİLER DE EYLEMDE



Gözaltına alınan şüpheliler arasında; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Hacettepe Üniversitesi, İzmir Ege Üniversitesi, Kocaeli Sağlık Teknolojileri Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Edirne Trakya Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler de bulunuyor.



İŞTE GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN OKUDUKLARI ÜNİVERSİTELER



29 Ocak 2021 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muzzama resminin ortasında Şahmeran temalı resim bulanan ve sol üst köşesinde LGBT-İ bayrağı bulunan resmi astıkları tespit edilen kişilere yapılan gözaltıları protesto amaçlı eylem ve etkinliklerde yer alan şahıslardan 159'u gözaltına alındı.



Herhangi bir üniversitede kaydı bulunmayan 13 olmak üzere toplam 159 şahıs yakalanmıştır. Gözaltına alınan 159 şüphelinin 13'ünün herhangi bir üniversitede kaydı bulunmadığı tespit edildi.



Gözaltına alınan 159 kişiden 89 kişi Boğaziçi Üniversitesi'nin dışında okuyan 24 farklı üniversitede eğitim-öğretim görüyor. İşte gözaltına alınan şüphelerin okudukları üniversiteler:



- Akdeniz Üniversitesi 1

- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 1

- Beykent Üniversitesi (Vakıf) 1

- Boğaziçi Üniversitesi 57

- Cumhuriyet Üniversitesi 1

- Ege Üniversitesi 2

- Cumhuriyet Üniversitesi 1

- Hacettepe Üniversitesi 1

- Işık Üniversitesi (Vakıf) 1

- İstanbul Üniversitesi 31

- İstanbul Ticaret Üniversitesi 1

- İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğrencisi 1

- İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) 1

- İstanbul Teknik Üniversitesi 1

- Kocaeli Üniversitesi 3

- Kocaeli Sağlık Teknolojileri Üniversitesi 1

- Koç Üniversitesi 5

- Marmara Üniversitesi Öğrencisi 11

- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 11

- Medipol Üniversitesi Öğrencisi 1

- Samsun 19 Mayıs Üniversitesi 1

- Türk- Alman Üniversitesi (Vakıf) 1

- Trakya Üniversitesi 1

- Üsküdar Üniversitesi 1

- Yıldız Teknik Üniversitesi 9

(13 kişinin herhangi bir üniversitede kaydı bulunmadı)



Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar nedeniyle dün gözaltına alınan 159 şüpheliden 102'sinin burada okumadığını, bunlardan 15'inin ise üniversite düzeyinde eğitim görmediğini bildirildi.



Konuya ilişkin detaylar şöyle:



"Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan izinsiz gösteriler sırasında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğümüzce gözaltına alınan 108 şüpheliden 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 101 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, 15 şüphelinin de üniversite düzeyinde eğitim görmediği tespit edilmiştir.



Rektörlük binasının ablukaya alınması nedeniyle gözaltına alınanlardan 50 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 1 şüphelinin de başka bir üniversitenin öğrencisi olduğu tespit edilmiştir."