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Bakan Soylu PKK'nın HDP'ye verdiği talimatı açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Soylu, PKK elebaşı Cemil Bayık'ın HDP'ye talimat verdiğini açıkladı

Güncel / 02 Şubat 2021 Salı 21:33
Bakan Soylu PKK'nın HDP'ye verdiği talimatı açıkladı!

Bakan Soylu, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK elebaşı Cemil Bayık'ın HDP'ye verdiği talimatta, 'Gerillaya çok yük getiriyorsun diyor, sahaya girin ve gerillanın yükünü alın, eylemlere başlayın, diyor' ifadelerini kullandı.

'PKK, İSLAM'I ORTADAN KAZIMAK İÇİN İCAT EDİLMİŞTİR'

Bakan Soylu şöyle devam etti: 'Bu PKK, FETÖ, DEAŞ niçin var? Bu toprakların en önemli gücü İslamiyet'tir. Oruç tutarsınız tutmazsınız, ama Ramazan gelsin diye beklersiniz. Burası Türkiye toprakları, burası Anadolu. FETÖ'nün Türkiye'nin üzerine salınmasının en önemli nedeni İslam'ı başkalaştırma görevidir. Doğu ve Güneydoğu bizim Müslümanlık açısından en önemli yerimizdir. PKK İslam'ı ortadan kazımak için icat edilmiştir. Bilmiyorum bu yorumları daha önce kimse yaptı mı? Bunların ortaya koyduğu süreçler değerlerimizi tamamen altüst etmeye yöneliktir.'

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