Bakan Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması!

Bakan Soylu, özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin çok önemli değerlendirmelerde bulunuyor:



Konuşmalardan önce çıkanlar:



"CEMİL BAYIK 3 GÜN ÖNCE HDP'YE TALİMAT VERDİ"



Cemil Bayık 3 gün önce HDP'ye talimat verdi. Bunu İçişleri Bakanı olarak ben biliyorum. DEAŞ'ın neye hizmet verdiğini biliyor musunuz? Bunu ben biliyorum. Gezi olayları dahil olmak üzere bu kadar kaynak nereden geldi? Kavala'nın oluşturduğu bir sistemle her şey ortada. Terör örgütlerini bir tarafa bırakıp bilgi kirliliğini vatandaşa söylemezsek olur mu?



"BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİNDEKİ GÖZALTINA ALINANLARDAN 79'U TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU"



Boğaziçi'ndeki gözaltına alınanlardan 79'u DHKP/C, TKP-ML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi.



BOĞAZİÇİ'NDEKİ GÖZALTILAR



"KAYYIM REKTÖR" TABİRİ FAŞİST BİR YAKLAŞIM



Burası bir üniversite. Bir önceki seçimde üniversite rektörünü öğrenci mi seçti? Hayır. Adaylardan biri seçildi. Türkiye'nin en çok akademik yayın üreten en başarılı üniversiteler hangileri? Özel üniversiteler.



"Kayyım rektör" tabiri faşist bir yaklaşım. Siyasi bir yaklaşım. Üniversite'nin kendi içini kapsayacak bir yaklaşım değil. Burada maalesef marjinal ve ideolojik çok uçlarda olanlar üniversiteyi merkeze çekmişler. Bu doğru değil. Bizim konuşacaklarımız onların başarılarıdır. LGBT denilen tamamen batının Türkiye'ye pazarladığı gruplarla birlikte üniversitenin ortasına oturmuşlar. Milletin kutsalıyla senin ne işin var? Onları yapanların ailesi yok mu? Ne oldu demokrasiye, saygıya, çoğulculuğa? İnsanların inandıklarına kışkırtıcı şekilde yaklaşım doğru mu?



"ÜNİVERSİTE REKTÖRÜNÜN ODASINA GİRİLMESİNE İZİN VERMEM"



Orada gidecek üniversite rektörünün odasını işgal edecek. Buna asla müsaade etmem. Türkiye ayağa kalsa da müsaade etmem böyle bir şey yok. Boğaziçi Üniversitesi ayağa da kalksa üniversite rektörünün odasına girmesine izin vermem