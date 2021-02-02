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Bakan Soylu'dan Boğaziçi provokasyonlarına sert tepki!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Boğaziçi provokasyonlarına ilişkin kendi sosyal medya hesabından bir yazı paylaştı.

Güncel / 02 Şubat 2021 Salı 10:15
Bakan Soylu'dan Boğaziçi provokasyonlarına sert tepki!

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak' gerekçesiyle başlatılan soruşturmada D.D., S.N.B., H.K., R.Ö. ve S.C.U. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 2 kişi ise aranıyor. Polis ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübü ile Boğaziçi Üniversitesi LGBTi+ Kulübünde yapılan arama polis kamerasına yansıdı.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bir şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakılırken emniyetteki sorgusu tamamlanan 4 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaşanan olayların ardından kendi sosyal medya hesabından bir yazı paylaştı. İşte o sözler...


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