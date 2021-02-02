Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, internet erişimlerindeki sınırlılık göz önüne alınarak köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdıklarını belirterek, '8 ve 12. sınıflar ile ilkokulu özel eğitim okullarındaki eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak.' ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan'ın söz konusu açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı.



SON DAKİKA: KÖY OKULLARI TAM ZAMANLI OLARAK AÇILIYOR



'Daha önce de takvimimizde belirttiğimiz gibi 15 Şubat Pazartesi günü ikinci yarıyıla başlıyoruz.' diyen Bakan Selçuk, köy okullarında 15 Şubat'ta yüz yüze ve tam zamanlı eğitime geçileceğini ifade etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '1 Mart tarihinde 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz içinde okullarımız kapılarını açacak. Bilim Kurulu'nun ön gördüğü şartlar çerçevesinde sınıflardaki yerlerini alacaklar. 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarını da tam zamanlı açma kararını verdik.' dedi.



'VAKA ARTIŞI OLURSA EĞİTİME ARA VERİLECEK'



Koronavirüs vaka sayısında artış olması durumunda eğitime ara verileceğini dile getiren Bakan Selçuk, 'Vaka artışı olursa eğitime ara verilecek. Vaka sayısına göre eğitim kademeli olarak başlayacak. Lise öğrencilerimizin 1. dönemden kalan sınavları Mart ayında yüz yüze yapılacaktır. Uzaktan eğitimin devam ettiği süreçte okullarımızın temizliğini standartlara uygun şekilde hızlı bir şekilde yapabildik.' diye konuştu.



YÜZ YÜZE EĞİTİMDE ZORUNLULUK VAR MI?



Bakan Selçuk konuşmasını şu şekilde sürdürdü:



'Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacak. Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır.'