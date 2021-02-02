Ankara'daki 'Boğaziçi' eylemlerinde 69 kişi gözaltına alındı!

İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde 'kayyum rektör' istenmediği iddiasıyla başlatılan eylemler devam ediyor.



Ülkenin çeşitli illerinde de Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek vermek istediklerini belirten kalabalık gruplar, yürüyüş düzenliyor.







Ankara'da da aralarında üniversite öğrencilerinin bulunduğu yaklaşık 100 kişi, Kızılay Meydanı'nda toplandı.







SLOGAN ATARAK BELEDİYEYE YÜRÜDÜLER



Slogan atan grup, basın açıklaması yapmak için Çankaya Belediyesi önüne yürümek istedi. Ancak polis, grubun yürümesine izin vermedi.







POLİSLE ARBEDE YAŞANDI



Polis, grubun dağılmasını istedi. Polis, ısrarlarına rağmen dağılmayan gruba müdahale etti. Bu sırada gruptakiler ile polis arasında arbede yaşandı.







69 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Polisin müdahalesiyle grup dağıtılırken, 69 kişi gözaltına alındı.











