Ankara'da Boğaziçi işgalcileri polise saldırdı!

Ankara'da Boğaziçi işgal girişimine destek vermek için Ankara'da toplanan bir grup polise saldırdı.



Ortaya çıkan görüntülerde provokatörlerin kendilerine müdahale eden polise direndikleri ve polis kalkanlarına tekme attıkları görülüyor.





Ankara'da da aralarında üniversite öğrencilerinin bulunduğu yaklaşık 100 kişi, Kızılay Meydanı'nda toplandı.



SLOGAN ATARAK BELEDİYEYE YÜRÜDÜLER



Slogan atan grup, basın açıklaması yapmak için Çankaya Belediyesi önüne yürümek istedi. Ancak polis, grubun yürümesine izin vermedi.



POLİSLE ARBEDE YAŞANDI



Polis, grubun dağılmasını istedi. Polis, ısrarlarına rağmen dağılmayan gruba müdahale etti. Bu sırada gruptakiler ile polis arasında arbede yaşandı.



69 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Polisin müdahalesiyle grup dağıtılırken, 69 kişi gözaltına alındı.





