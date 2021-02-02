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Alman Bakan'dan net Türkiye mesajı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Alman mevkidaşı Annegret Kramp-Karrenbauer ile görüştü. Karrenbauer, "Türkiye önemli bir NATO partneridir ve öyle kalacaktır." ifadesini kullanırken Avrupa'nın güvenliğinde Ankara'nın rolüne vurgu yaptı.

Güncel / 02 Şubat 2021 Salı 18:24
Alman Bakan'dan net Türkiye mesajı!

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Türkiye ile ilgili önemli mesajlar verdi.

Kramp-Karrenbauer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından yazılı açıklama yaptı.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR NATO PARTNERİ"
Açıklamaya göre, Akar ile görüşmesini "müttefikler arasında özel ve iyi bir işaret" olarak değerlendiren Kramp-Karrenbauer, "Türkiye önemli bir NATO partneridir ve öyle kalacaktır." ifadesini kullandı.

Kramp-Karrenbauer, görüşmede zor konuların da ele alındığına işaret etti.

AKDENİZ'E İLİŞKİN TEMASLAR

Doğu Akdeniz'deki ihtilafa ilişkin iki NATO ülkesi Türkiye ile Yunanistan arasında görüşmelerin yeniden başlamasını memnuniyetle karşılayan Kramp-Karrenbauer, bu adımın önemli olduğunu ve Akdeniz'de tekrar gerginliğin artmasından kaçınılması gerektiğini kaydetti.

"ALMANYA'YI ARABULUCU ROLDE GÖRÜYORUM"

Akar ile yaptığı görüşme öncesinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan savunma bakanlarıyla da görüştüğünü anımsatan Kramp-Karrenbauer, "Tüm tarafların diyalog fırsatını kullanmasını umut ediyorum. Almanya'yı burada arabulucu bir rolde görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"ANKARA, AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİNE ÖNEMLİ KATKILARDA BULUNUYOR"

Kramp-Karrenbauer, iki NATO müttefiki Almanya ile Türkiye arasındaki diyalog ve uyumun ittifak için önemini vurgulayarak, "Her iki ülkenin NATO'nun güneydoğu kanadının istikrarında ortak çıkarı var. Ankara, Avrupa'nın güvenliğine önemli katkılarda bulunan güvenilir ve yakın bir ortaktır." ifadesine yer verdi.

YÜKSEK DÜZEYLİ ASKERİ DİYALOG TOPLANTISI BU YIL ANKARA'DA YAPILACAK

NATO'nun strateji tasarısının güncellenmesi amacıyla devam eden sürece verdiği destek nedeniyle Akar'a teşekkür eden Kramp-Karrenbauer, Almanya ile Türkiye'nin savunma bakanlıkları arasında Ocak 2020'de Berlin'de yapılan Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısının bu yıl Türk tarafının daveti üzerine Ankara'da gerçekleştirileceğini aktardı.

İki bakan, görüşmede Karadeniz, Libya ve Irak gibi bölgelere ilişkin güvenlik politikalarını da ele aldı.

AlmanyaYunanistanLibya

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