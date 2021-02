AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: Ekrem İmamoğlu örgütlere seçim diyetini ödemek için 15 bin kişiyi işe aldı

AK Parti İstanbul'da 7. hafta ilçe kongreleri Tuzla, Avcılar ve Beylikdüzü İlçe Kongreleri'yle başladı. 'İnandığın Yolda Yürü' temasıyla yapılan kongrelerde yeni dönemin temizlik, maske ve mesafe kuralına ihtimam gösterildi. Kongrelere; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları, kadın kolları, gençlik kolları ve teşkilat mensupları katıldı.



'CHP ZİHNİYETİ; YERLİ, MİLLİ VE DİNİ DEĞERLERİMİZE DÜŞMANDIR'

Boğaziçi Üniversitesi'nde dini değerlerimize yönelik alçakça saldırıyı sert sözlerle eleştiren Şenocak, 'Millete hizmet etmek, Türkiye'ye katkı sağlamak gibi bir derdi olmayan CHP zihniyeti, ülkemizi karıştırmak için yine kirli tezgahlar kurma çabası içinde. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rezillikleri, ahlaksızlıkları görüyorsunuz değil mi? Hukuka uygun bir şekilde yapılan rektör atamasını bahane eden militanlar üzerinden, yeni provokasyonlar oluşturmaya çalışıyorlar.



Terör örgütü mensuplarının, LGBT sapkınlarının da yer aldığı militanların başını, CHP'nin İstanbul İl Başkanı çekiyor. Bu ahlaksızlar, kıblemiz Kâbe-i Muazzama'nın görselinin yer aldığı bir fotoğrafı ayaklar altına serecek kadar alçaldılar. İlk günden beri bu militanları besleyen, destekleyen CHP'nin militan İstanbul İl Başkanı, bu milletin değerlerine edilen bu hakarete bile göz yumdu. CHP'nin Genel Başkanı ise, tek bir kınama mesajı dahi yayınlamadı.



Sadece bir-iki CHP'liden göstermelik, cılız eleştiri geldi o kadar. Bu CHP zihniyeti, bu milletin yerli, milli ve dini tüm değerlerine düşmandır. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar da bunun ispatlarından sadece biridir. Biz tüm provokatif saldırılara, saygısızlıklara göz yummayacağız, müsaade etmeyeceğiz ve gereken neyse yapacağız.' dedi.



'KILIÇDAROĞLU'NUN POLİTİKALARINDAN PARTİLİLERİ DAHİ RAHATSIZ'

CHP'deki istifalar hakkında konuşan Şenocak, 'CHP'de istifalar almış başını gidiyor. Çünkü, Kılıçdaroğlu'nun politikalarından partilileri dahi rahatsız. CHP'den istifa eden milletvekilleri gerekçe olarak şunları söylüyor; 'Emperyalistlere diz çöktüren CHP'den, milli konularda kekeleyen CHP'ye döndük.', 'Atatürk demekten çekinenlerin el üstünde tutulduğu bir CHP haline geldik.' Kendi partisini bile yönetmekten aciz olan bu zihniyet bir de koskoca ülkemizin yönetimine talip. Bugün kendilerini millet ittifakı olarak tanımlayanlar, pozitif bir ortak paydadan gelmiyor, negatif bir paydada buluşuyorlar. İstikrar ve kalkınma hamlelerini hızla sürdüren, gücüne güç katan, küresel ölçekte etkinliği her geçen gün artıran Türkiye'nin bu gelişimini devam ettirmek adına tek bir fikri, projesi, hayali olmayanların tek hayali, Recep Tayyip Erdoğan'a kaybettirmek. Bu bile başlı başına ne kadar çapsız ve vizyonsuz olduklarını ispatlıyor. Sağduyulu ve aklı selim sahibi milletimiz, bu zillet ittifakına bugüne kadar prim vermedi, vermeyecek.' ifadelerini kullandı.



'İHTİYAÇ FAZLASI DİYE İŞTEN ÇIKARDIKLARI İŞÇİLERDEN DAHA FAZLASINI İŞE ALDILAR'

İBB'de işçi kıyımının devam ettiğine dikkat çeken Şenocak, 'CHP'li İBB Başkanı, seçim zamanı 'Kimseyi işinden etmeyeceğiz.' demesine, Genel Başkanı'nın 'Namus sözü' vermesine rağmen işçi kıyımına devam ediyor. Göreve geldiği günden beri 14 bini aşkın kardeşimizi işten attı. İşten atma gerekçesi olarak ise 'İhtiyaç fazlasıydı.' dedi.



Peki, CHP'li İBB Başkanı, aynı süre içinde kaç kişiyi İBB'ye aldı biliyor musunuz? 15 bin. 1,5 yılda 14 bini aşkın kardeşimizi işten atan CHP'li İBB Başkanı, 1,5 yılda 15 bini aşkın kişiyi İBB'ye aldı. Hani ihtiyaç fazlasıydı? İşten çıkardığın kişiler ihtiyaç fazlasıysa, çıkardığın kişi sayısından fazlasını işe almak nasıl bir çelişkidir? İBB Başkanı'nın 1,5 yılda yaptıkları yalancılıktan öteye geçemedi.' diye konuştu.



'İBB KADROLARINI, İTTİFAK PARTİLERİ ARASINDA PARSELLEMİŞLER'

İşini hakkıyla yapanların işten atılıp yerine liyakatsiz atamalarla kadrolaşma yapıldığını vurgulayan Şenocak, 'İBB'ye işe alımlarda liyakati üstün tutacaklarını söyleyenlerin, İBB'yi nasıl ittifak partileri arasında parsellediklerini gördünüz değil mi? Seçim zamanı HDP, İYİ Parti ve çeşitli örgütlerle ittifak yapan CHP'li İBB Başkanı, şimdi seçim diyetini ödüyor. İBB'de nasıl liyakatsiz atama ve kadrolaşma yaptıkları, İBB Meclisi CHP Grup Toplantısı'nda ifşa oldu.



CHP'nin Grup Sözcüsü, 'Örgütlerimizden İBB'ye işe alımlar için, mevcut çalışanların istifaya zorlanması' gerektiğini söylüyor. CHP'nin İstanbul İl Başkan Yardımcısı ise; 'İBB'ye 100 kişi alınacaksa 35'i CHP'den, 15'i HDP'den, 15'i İYİ Parti'den, geri kalanlar ise farklı örgütlerden alınacak' diyor. Sırf kendi partilerinden, terör yandaşı örgütlerden kişileri İBB'ye doldurmak için, çeşitli bahanelerle, mobinglerle işini hakkıyla yapan, alın teri döken kardeşlerimizi ekmeğinden ediyorlar. Bu faşistlerin yaptıklarının hesabını milletimiz, 2024'te en iyi şekilde verecek.' dedi.



AKBAŞOĞLU: 'HEPİMİZİN GAYRETİYLE 2021 YILI ŞAHLANIŞ YILIMIZ OLACAK'

Kongrede konuşan TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 'Türkiye'de Gayri Safi Milli Hasıla, 2002 yılında 236 milyar dolardı. AK Parti döneminde bu rakam 800 milyar dolarların üzerine çıktı. Türkiye genelinde sadece 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz, 28 bin kilometreye çıkardık. Cumhuriyet tarihi boyunca 26 tane havalimanı yapılmıştı. Şimdi 56 tane havalimanımız var. Hangi kıyası yaparsanız yapın, bu 18 yıllık AK Parti iktidarı döneminde her alanda milletimize büyük bir hizmetler kazandırdık. Allah'ın izniyle bu davayı mutlak suretle daha da yukarılara taşıyacağız. Elhamdülillah önce Ayasofya'yı açtık sonra da 400 milyar metreküp doğalgazı bulduk. Allah'ın izniyle bunların müjdeleri devam edecek. Maalesef doğalgaz ve petrolümüz yeterli olmadığı için, her yıl 50 milyar doları enerji için dış devletlere ödüyoruz. Akdeniz'deki, Karadeniz'deki doğalgaz ve petrolü, vatandaşımızın hizmetine sunduğumuzda bu kaynakların hepsi size dönecek. Yaşam standartlarımızı bütün kesimlerimiz için çok daha iyi durumlara taşıyacağız. Bulunduğumuz durumdan 3-4 misli daha büyük bir sıçrama yapacağız. O nedenle Cumhurbaşkanımız 2021 yılının şahlanış yılı olarak tarihe geçeceğini söylüyor. Hep beraber durmadan çalışacağız ve en büyük zaferlere hep beraber ulaşacağız.' ifadelerini kullandı.



DEMİRÖZ: 'ÜLKEMİZİN GELECEĞİ PARLAK'

Genel Başkan Yardımcımız Vedat Demiröz ise şunları söyledi; 'Cumhurbaşkanımız, AK Parti'nin kuruluşunu ilan ettiği gün 'Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' demişti. O günden bugüne Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmadı. AK Parti bugün 11 milyonu aşkın üyesiyle dünyada en fazla üyeye sahip partilerden biri. Sadece son 1 yılda İstanbul Teşkilatımız yeni üye çalışmaları kapsamında 240 bin seçmeni, AK Parti ailemize kazandırdı. Hükümetlerimiz boyunca Doğu-Batı ayrımı yapmadan ülkemizin her tarafında ihtiyaç duyulan hizmetleri ulaştırdık. Ülkemizin geleceği parlaktır. İnşallah bugün burada ve ülkemizin dört bir yanında devam eden kongrelerimiz tamamlandıktan sonra yeni ve daha güçlü kadrolarımızla bu ülkeye, bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah'ın izni, hepimizin gayretiyle ülkemizin çıtasını her geçen gün, daha yukarıya taşıyacağız.' şeklinde konuştu.



Protokol konuşmalarının ardından oylamalar gerçekleştirildi. Delegelerin oylarıyla; bayrak değişimlerinin yaşandığı Tuzla İlçe Başkanlığı'na Talha Tayfur, Avcılar İlçe Başkanlığı'na Abdullah Küçükoğlu, Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na ise Mustafa Günaydın seçildi.