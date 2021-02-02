AFAD'dan İzmir depremi açıklaması!

Dün sabah saatlerinde İzmir açıklarında meydana 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra oluşan artçılarla ilgili AFAD bir açıklama yayınladı.
İzmir Karaburun açıklarında üst üste meydana gelen depremlerin ardından, AFAD sosyal medyadan bir bilgilendirme yayınladı. İzmir'de yaşanan artçı depremlere dikkat çeken AFAD, bölgeyi takip ettiklerini vurguladı.
AFAD'ın paylaşımı şöyle:
1 Şubatta Midilli açıkları (Karaburun) İzmir ‘de meydana gelen, Mw 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra 2 Şubat saat 13.10'a kadar büyüklükleri 1.2-4.8 arasında değişen 137 artçı deprem kaydedilmiştir.
Ülkemiz ve yakın çevresinin deprem aktivitesi 7/24 izlenmektedir