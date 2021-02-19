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PKK'lı alçaklar Çukurca'da bir askeri kışlaya roketle saldırdı!

Gara'da 13 vatandaşın terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesinin ardından Hakkari halkı bugün sokağa dökülerek terörü lanetledi. Bu gelişmenin ardından akşam saatlerinde Hakkari'nin Çukurca ilçesine teröristler tarafından Irak'ın kuzeyinden roketler atıldı. Saldırı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları teröristlere ait hedefleri vurdu.

Güncel / 19 Şubat 2021 Cuma 17:21
PKK'lı alçaklar Çukurca'da bir askeri kışlaya roketle saldırdı!

akkari'de PKK tarafından katledilen 13 vatandaş için teröre lanet yürüyüşü gerçekleştirildi.

Bu gelişme sonrası Irak'ın kuzeyinden Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki askeri birliğe roketli taciz ateşi gerçekleştirildi.

ASKERİ KIŞLAYA ROKETLE SALDIRDILAR!

Teröristlerin saldırısında roketlerden biri kışladaki boş alana düşerken diğer iki roket kışlaya 1,5 kilometre mesafedeki Narlı Köyü'ndeki cami ile bir evin yakınına düştü.

HAKKARİ'DE TERÖRÜ LANETLEME YÜRÜYÜŞÜ!

Hakkari'de, 'Pençe Kartal-2 Harekatı' bölgesindeki Gara'da 13 sivili şehit eden terör örgütü PKK'ya lanet, şehitler için de anma ve bayrak yürüyüşü yapıldı. Evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anneler ise yürüyüş sonunda açıklama yaparak teröre lanet yağdırdı.

CAN VE MAL KAYBI YOK!

Herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı saldırının hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, teröristlere ait sınır ötesindeki hedefleri ateş destek vasıtalarıyla vurdu.

Güvenlik uzmanları, terör örgütü PKK'nın Gara'da gerçekleştirdiği katliamın ardından yaptığı bu saldırıyla da masum vatandaşları hedef almayı sürdürdüğünü, insanlık düşmanı faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

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