Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: NATO karargahında kritik toplantı!

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında yapılan toplantıların 10'uncusunun NATO Karargahı'nda yapıldığını duyurdu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 10'uncusu NATO Karargahı'nda icra edildi' denildi.