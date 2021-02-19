Milli Savunma Bakanı Akar: Örgüt büyük darbe aldı, panik içindeler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Harekatı'na ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Akar, Gara'da terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurulduğunu, örgütün panik içinde olduğunu ifade etti. Bakan Akar, terör örgütünün hiçbir coğrafyada kendini güvende hissedemeyeceğini de belirtti.



BAKAN AKAR'DAN GARA MESAJI



Bakan Akar'ın Gara mesajından öne çıkanlar şöyle:



Örgüt büyük darbe aldı. Panik içinde olduklarını biliyoruz. Bundan sonra terör örgütü hiçbir yerde kendisini güvende hissedemeyecek. Bu operasyondan sonra üst düzey yöneticilerinin artık hareket kabiliyeti azaldı



