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Hakkarililer, Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki gösterdi

Terör örgütü PKK'ya karşı bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Güncel / 19 Şubat 2021 Cuma 12:35
Hakkarililer, Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki gösterdi

Hakkari'de, Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesindeki Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki yürüyüşü düzenlendi.

Düzenlenen yürüyüş için sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar, Bulvar Caddesi üzerinde bir araya geldi.

HAKKARİ TERÖRE KARŞI TEK YÜREK

Ellerinde Türk bayraklarıyla 'Hakkari teröre karşı tek yürek' ve 'terörü lanetliyoruz' pankartları açan kent sakinleri, Gara'da şehit edilen Türk vatandaşlarının fotoğraflarını taşıyıp terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak Valilik binasına kadar yürüdü.

Burada basın açıklaması yapan İbrahim Adıyaman, kahpece ve zalimce şehit edilen 13 vatan evladını anmak için bir araya geldiklerini söyledi.



'KAHROLSUN PKK'
Terör örgütü PKK'nın bir kez daha kalleş yüzünü gösterdiğini belirten Adıyaman, şunları kaydetti:

'Kahrolsun PKK, kahrolsun destekçileri. Aziz şehitlerimize karşı en büyük görevimiz yüreklerimizi kenetlemek, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirmektir. Onların aziz hatırasına göstereceğimiz en büyük saygı, hakkın, adaletin, birlik ve beraberliğin yanında, terörün karşısında yer almaktır. Hendeklere gömülen terör örgütü PKK'nın bu alçak saldırıları milletimizi asla yıldırmayacak ve kahraman güvenlik güçlerimiz, sınır ötesinde ve topraklarımızda terör örgütüne soluk aldırmayacaktır. Bu vesileyle teröre karşı yapılan tüm operasyonların Hakkari halkı olarak destekçisiyiz.'



'HAKKARİ, TEK YÜREK OLARAK DEVLETİNİN YANINDA, TERÖRÜN KARŞISINDADIR'
Şirin Adıyaman da güvenlik güçlerinin kahramanca mücadelesi sayesinde terör örgütlerinin tamamının tarihin çöplüğüne gömüleceğini aktardı.

Yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Adıyaman, şöyle konuştu:

'Baş versek de tek bir taşımızı vermeyeceğimizi, hedeflerimizden dönmeyeceğimizi üzerine basa basa haykırıyoruz. Dünyadaki tüm mazlumların ve mağdurların umudu olan büyük Türkiye Cumhuriyeti'nde bugüne kadar teröre karşı yapılan tüm operasyonları başarıyla gerçekleştiren kahraman ordumuza selamlar olsun. Hakkari'den Gara'da şehit düşen vatan evlatlarının ailelerine selamlar olsun. Hakkari tek yürek devletinin yanında, terörün karşısında diyor, tüm şehitlerimiz için dua ediyoruz. Allah milletimizin yanında olsun.'

'ÇOCUKLARIMIZI ALANA KADAR EYLEME DEVAM EDECEĞİZ'

Yakınları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anneler de terör örgütünü lanetleyerek çocuklarını alıncaya kadar eyleme devam edeceklerini dile getirdi.

Yürüyüş, İl Müftüsü Faruk Gürbüz'ün yaptığı dua ile sona erdi.

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