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Google Tarsus'taki gizemli evden böyle bahsetti! Haritayı açanlar şoke oldu!

Takvim yaprakları 13 Kasım 2016'yı gösterdiğinde Mersin’in Tarsus ilçesindeki bir gecekonduda kazı çalışması başlatıldı. Tüm dünyanın merakla izlediği çalışma, 3 Kasım 2017'de sonlandı. Kazının gizemi hala tam manasıyla çözülemezken, Tarsus’taki o evle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Arama motoru Google, o ev için şu ifadeyi kullandı. İşte haberin detayları…

Güncel / 19 Şubat 2021 Cuma 10:29
Google Tarsus'taki gizemli evden böyle bahsetti! Haritayı açanlar şoke oldu!

Ankara'da oluşturulan 20 kişilik özel ekip tarafından, MİT ve özel harekat polisleri gözetiminde Tarsus 82 Evler Mahallesi'nde bir gecekonduda 13 Kasım 2016'da başlatılan kazı, 3 Kasım 2017'de sona ermişti. Kazı yapan ekipler malzemelerini toplayıp, alandan ayrıldı.

St. Paul'ün İncili ve Kral Dakyanus'un hazinesinin arandığı da iddia edilen kazıyla ilgili uzmanlar tarafından bir rapor hazırlanarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.

82 Evler Mahallesi'nde 3'üncü derece arkeolojik SİT alanında gerçekleştirilen kazı çalışmalarına ilişkin uzman raporunda ise kazı çalışmalarında 1 adet bronz sikke, kırık sütun parçası, etütlük durumda seramik parçaları haricinde envanterlik nitelikte taşınır- taşınmaz kültür varlığına rastlanmadığı vurgulandı.

Kazının yapıldığı ev, Google Haritalar'a da 'Gizemli ev' olarak girdi. Tarsus'un merkezinde olan ev, haritada araştırma yapan kişilerin gözüne çarpıyor.

Öte yandan o dönem mahalleli, kimliği belirsiz kişilerin eve girdiğini iddia ederek, yardım istemişti. Kazı yapılan evin yanındaki evde yaşayan 3 çocuk annesi Müzeyyen Atasever, 'Kazıyı bitirip gittiler, şimdi korku içinde yaşıyoruz. Evimizde çatlaklar oluştu. Can güvenliğimiz yok. Terk edilen eve zaman zaman gelen kişiler var. İçeride hala kaçak definecilerin kazı yaptığını düşünüyoruz. Girip çıkanları komşularımız görmüş. Biz de şüpheli birilerini gördüğümüzde polisi arıyoruz. Buraya güvenlik istiyoruz' diye konuşmuştu.

Mahalle muhtarı İsmet Altunkanat da vatandaşların gelen gidenden dolayı huzursuz olduğunu söylemişti.

Gizemli kazının yapıldığı 'kırmızı ev' hayalet eve döndü

Kazının yapıldığı sokakta yaşayan vatandaşların evlerini terk ettiğini belirten muhtar Altunkanat, 'Sokakta bulunan evlerde çatlak oluştu. Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz' ifadelerini kullanmıştı...

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