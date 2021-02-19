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CHP'li belediyelerde isyan büyüyor! İki ilde daha grev başladı

İstanbul'da CHP'li Kadıköy belediyesinde temizlik işçileri ile belediye yönetimi arasındaki zam pazarlıklarında işçilerin istediği zammın yapılmaması üzerine grev başlatıldı. CHP'li belediyenin süreci iyi yönetememesi nedeniyle işçiler haklarını ararken sokaklarda ise CHP belediyeciliğinin bir özeti olan çöp dağları oluştu. Kadıköy'deki grev işçilerin istedikleri zam oranıyla sonlanırken bugün CHP'li belediyelerin yönetiminde olan Ataşehir ve Kartal'da işçiler grev kararı aldı. Bu ilçelerde de Kadıköy'de olduğu gibi çöp dağlarının oluşması muhtemel.

Güncel / 19 Şubat 2021 Cuma 12:42
CHP'li belediyelerde isyan büyüyor! İki ilde daha grev başladı

Kadıköy Belediyesi işçileri toplu sözleşme görüşmelerinde enflasyon oranında zam istedi ama belediye yönetimi enflasyonun yarısının altında kalan bir zam teklifi sundu. Grevin ardından Kadıköy sokaklarında çöp dağları oluşurken görüşmelerin ardından grev sona erdi. Ancak Kadıköy'ün ardından Ataşehir ve Kartal belediyelerinde de işçileri grev başlatma kararı aldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.

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CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin çıkmaza girmesinin grev başladı ve çöpler sokaklarda kaldı. Dün yapılan görüşmeler sonrası Kadıköy'de grev sona ererken Kadıköy'ün ardından Ataşehir ve Kartal belediyelerinde de işçileri grev başlattı.

Kadıköy'de grev tamamlandı. 23 Şubat'ta Kartal'da grev tebliği yapılacak. Eğer Ataşehir Belediyesi Grev tebliğini tanımazsa işçiler 2 Mart'ta tamamen greve gidecekler. Kadıköy'de yaşanan manzara bu sefer Ataşehir'de karşımıza çıkacak.

İşçiler ekonomik ve idari maddelerde istenilen seviyeye gelinmesini istiyor. Tebliğ kararı belediye girişinde cama asılırken Ataşehir Belediyesi'nde buna karşı çakan bir kesim de var. Bu kesim işçilere sitem de etti aynı zamanda belediye önünde. Tebliğde yer alan gerekli maddeler belediye tarafından yerine getirilmezse Ataşehir Belediyesi'nde de grev başlayacak.

Öte yandan Kadıköy'de dün akşam sonuçlanan bir grev vardı.

Kadıköy Belediyesi'nden çalışan işçiler kendilerine yapılan zammı beğenmeyince grev kararı almıştı.

CHP'li belediye yönetimi ise krizi iyi yönetemediği için Kadıköy'de ilçe belediyesinin sınırlarındaki cadde ve sokakları çöp kaplamıştı.

Dün akşam anlaşmayla sonuçlanan greve kadar Kadıköy'de adım attığınız her yerde çöp tepeleri göremek mümkündü.

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