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Bakan Pakdemirli duyurdu! O paralar hesapta!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 362 milyon liralık desteği, bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

Ekonomi / 19 Şubat 2021 Cuma 16:36
Bakan Pakdemirli duyurdu! O paralar hesapta!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 362 milyon liralık desteği, bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerin hesaplarına aktarıldığını söyledi.

Bakan Pakdemirli'nin açıklaması şu şekilde:

"Süt desteği kapsamında 231.894 üreticimize 772 bin 372 ton çiğ sütü için, 287.654.007 TL

Hayvan Gen Kaynakları için 3.687 yetiştiricimize 51.191.248 TL

Hayvan Hastalıkları Tazminatı için 619 yetiştiricimize 12.015.223 TL

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği için 11 firmaya 2.470.818 TL

Sertifikalı Fidan Üretim Desteği için 73 üreticiye 3.706.106 TL

Çay Budama Masrafı (ÇAYKUR) için de 4.586.293 TL

Olmak üzere toplamda 361.623.697 TL destek ödemesi yapacağız.

Süt desteği ödemeleri TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. Buna göre, TC kimlik numarasının sonu "8, 6, 4" olanlar 19 Şubat 2021 tarihi saat 18.00'den, "0, 2" olanlar ise 26 Şubat 2021 tarihi saat 18.00'den sonra yapılacaktır. Diğer ödemeler ise tek parça halinde yapılacaktır. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun"

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