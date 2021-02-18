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Vali duyurdu! 83 yıllık rekor kırıldı!

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kentteki son kar yağışıyla, 83 yılın rekorunun kırıldığını söyledi. Vali Şıldak, kar yüksekliğinin 41 santimetreye ulaştığını kaydetti.

Güncel / 18 Şubat 2021 Perşembe 17:27
Vali duyurdu! 83 yıllık rekor kırıldı!

Cumartesi gününden itibaren devam eden kar, son 83 yılın rekor düzeyine ulaştı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla son günlerde etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilediğini, oluşan kar kalınlığının Balıkesir'de rekor düzeyde olduğunu belirtti.

Vali Şıldak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Meteoroloji Müdürlüğümüzün verilerine göre, ilimizde Cumartesi gününden itibaren devam eden yoğun kar yağışı sonucunda Balıkesir merkezinde son 83 yılın en fazla kar yüksekliği değerine ulaşılmıştır. 17 Şubat Çarşamba günü kar yüksekliği 41 santim olarak ölçülmüştür. Bu rakam tüm zamanların rekoru olup, eski rekor 32 santimetre olarak 14 Şubat 2004 tarihine aittir.'

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