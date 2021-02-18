Regaip Kandili sosyal mesafeli şekilde idrak ediliyor!

İstanbul'daki camilerde vatandaşlar Regaip Kandili dolayısıyla namaz kılıp, dua etti.



Fatih, Eyüpsultan ve Büyük Çamlıca camilerinde yatsı namazı öncesi Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Kandile ilişkin sohbetlerin yapıldığı programda, mevlit ve kasideler okundu, hatim duası edildi.



Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların maske taktığı ve mesafe kuralına uyduğu görüldü.



SAKARYA



Sakarya, Kocaeli, Karabük, Zonguldak, Bolu, Düzce ve Bartın'da üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.



Sakarya'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak camilere giderek ibadet etti.



Camilerde din görevlilerince okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahileri dinleyen vatandaşlar yapılan duaya katıldı.



Camilerde, sakinlik olduğu görüldü.



KOCAELİ



Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vatandaşlar, kandili idrak etmek için Osmanlı dönemi yapılarından Fevziye Camisi ve Orhan Camisi'ne ilgi gösterdi.



Akşam ezanından itibaren tarihi camilere gelen vatandaşlar, namaz kılıp, dua etti.



Fevziye Camisi'nde Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen programda, mevlit ve ilahiler dinleyen vatandaşlar kandilin manevi atmosferini yaşadı.



KARABÜK



Karabük'te vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe gözeterek akşam ezanından itibaren camilere giderek namaz kıldı, dua etti.



Camilerde Kur'an-ı Kerim okuyup, mevlit ve ilahiler dinleyerek kandilin manevi atmosferini yaşayan vatandaşlara, program sonunda çeşitli ikramlarda bulunuldu.



ZONGULDAK



Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili vesilesiyle Zonguldak'ta program düzenlendi.



Kent merkezindeki Ulu Cami'de akşam namazı sonrası düzenlenen programa vatandaşlar ilgi gösterdi. Programda, Kuran-ı Kerim ile dua okundu.



BOLU



Bolu'da bulunan bütün camilerde yeni tip koronavirüs tedbirleri doğrultusunda kandil programı yapıldı.



Büyük Cami Mahallesi'nde bulunan Yıldırım Bayezit Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Camiye gelen vatandaşlar ellerini dua için açtı.



Bolu Müftüsü Orhan Genç tarafından dini bilgiler verilmesinin ardından mevlit ve ilahiler okundu.



DÜZCE



Düzce'de üç ayların habercisi olan Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.



Vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren Merkez Büyük Camisi'nde düzenlenen programa yoğun ilgi gösterdi.



Camide Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okundu, dua edildi.



BARTIN



Bartın'da Regaip Kandili dolayısıyla birçok camide program düzenlendi.



İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar Kovid-19 tedbirleri kapsamında ibadet etti, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi.



Vatandaşlar, Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camilerinde kandilin manevi atmosferini yaşadı.



EDİRNE



Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki camilere giden vatandaşlar, üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili'nde dua edip, namaz kıldı.



Selimiye Camisi'ne gelen vatandaşlar Edirne Valiliğinin girişe koyduğu dezenfekte cihazında ellerini dezenfekte ettikten sonra içeri girdi.



Maske kullanan ve 1,5 metre arayla sosyal mesafe etiketlerine göre saf tutan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu gecede Regaip Kandili'nin maneviyatını yaşadı.



Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, vaazında, İslam dininde ümitsizliğe yerin olmadığını belirterek, "Üç aylarda bol bol dua etmeli, günahlarımız için tövbe etmeliyiz. Regaip Kandili rahmet, mağfiret ve bereketin habercisidir." dedi.



Programının ardından camiden çıkan vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.



KIRIKLARELİ



Kırklareli'nde, Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde Regaip Kandili dualarla idrak edildi.



Hızırbey Camisi'nde akşam namazını kılan vatandaşlar, ellerini dua için semaya açtı.



İl Müftüsü Aydın Yığman, vaazında, tüm vatandaşların Regaip Kandili'ni kutlayarak, bu gece bol bol dua edilmesi tavsiyesinde bulundu.



Ardından imam ve müezzinlerden oluşan grup, kasideler okuyarak dualar etti.



TEKİRDAĞ



Tekirdağ'da da Rüstempaşa Camisi'nde vatandaşlar salgın tedbirleri kapsamında namaz kılıp dua etti.



Kayseri ve Kırıkkale'de vatandaşlar Regaip Kandili dolayısıyla birçok camide namaz kılıp dua etti.



Kayseri'de akşam namazının ardından tarihi Hunat Camisi'nde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarının gözetildiği camide, vatandaşlar dua edip namaz kıldı.



KAYSERİ



Kayseri Müftüsü Şahin Güven, kandil gecesinin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, gecenin önemini anlattı.



Namazın ardından Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşı için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.



KIRIKKALE



Kırıkkale'de Nur Cami ve Külliyesi'nde yatsı namazı öncesi Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından vaaz verildi ve dua edildi.



Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarının gözetildiği camide, vatandaşlar namazlarını kıldı.



ADANA



Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.



Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde maske ve mesafe kurallarına uyularak düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Mevlit okunan ve vaaz verilen programa vatandaşlar katıldı.



MERSİN





Mersin'de Regaip Kandili dolayısıyla kentin en büyük camileri arasında yer alan Muğdat Cami'sine gelenler dua edip, namaz kıldı.



Okunan Kur'an-ı Kerim ardından dualar edildi.



Vatandaşların maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.



HATAY



Hatay'da da, Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Regaip Kandili nedeniyle program düzenlendi.



İl Müftüsü Yardımcısı Murat Akçay'ın vaazının ardından camiye gelen vatandaşlar namaz kıldı, okunan mevlit ve ilahileri dinledi.



Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.



OSMANİYE



Osmaniye'de Regaip Kandili dolayısıyla tarihi Envar-ül Hamid ile Kadirli ilçesinde bulunan ve 96 yılın ardından geçen yıl ibadete açılan tarihi Ala Camisi'ne gelen vatandaşlar okunan Kur'an- Kerim'i dinledi, namaz kıldı, dua etti.



Camilere gelen vatandaşların maske taktığı ve sosyal mesafeye uyduğu gözlendi.



DİYARBAKIR



Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te Regaip Kandili dualarla idrak edildi.



Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bulunan 5. Harem-i Şerif olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami'de, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında maske ve mesafe kurallarına uyularak düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Mevlit okunan ve vaaz verilen programda vatandaşlar namaz kılıp dua etti.



MARDİN



Mardin'de de Regaip Kandili dolayısıyla Artuklu ilçesinde Şakir Nuhoğlu Camisi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak program düzenlendi.



İl Müftülüğünce gerçekleştirilen programda ilahiler okundu, okunan hatimlerin duaları yapıldı.



İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, vaazında Regaip Kandili'nin önemine değindi.



SİİRT



Siirt'te, üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili idrak edildi.



Kandil dolayısıyla Siirt Ulu, Ensar, Ebul Vefa, Halit Bin Velid, Şeyh Teyyar, Valide Ana, Kadir ve Abdulhakim Sancak Çarşı camilerinde yatsı namazından sonra mevlit okutuldu.



Tarihi Ulu Cami'de din görevlileri ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okuldu, dua edildi.



Mevlit sonrası vatandaşlara şeker ikram edildi.



ŞANLIURFA



Şanlıurfa Müftülüğünce, "Peygamberler şehri" olarak da anılan kentte, Regaip Kandili dolayısıyla tarihi Balıklıgöl Yerleşkesindeki Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.



Vatandaşlar da camilerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe bırakarak namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu.



Kandil dolayısıyla bazı vatandaşlar Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ve Balıklıgöl'ü de ziyaret etti.



KAHRAMANMARAŞ



Kahramanmaraş'ta Regaip Kandili dolayısıyla Abdulhamithan Camisi'nde program düzenlendi.



İl Müftülüğünce gerçekleştirilen programda vatandaşlar Kovid-19 tedbirleri kapsamında yanlarında getirdikleri seccadelerde namaz kıldı.



Kuran-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programın ardından vatandaşlara kandil simidi ve lokum ikramında bulunuldu.



Kentteki diğer camilerde de kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi.



KİLİS



Kilis'te İl Müftülüğü tarafından kentteki bütün camilerde Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.



Hacı Cümbüş Camisi'ndeki programa katılan İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in namaz öncesi verdiği vaazla başlayan programda, ilahiler söylendi, Kur'an-ı Kerim okundu.



Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadelerde namaz kıldı.



ADIYAMAN



Adıyaman'da Regaip Kandili dolayısıyla Ulu Cami'de program düzenlendi.



İl Müftülüğünce gerçekleştirilen programda Kuran-ı Kerim ve ilahiler okundu.



Programın ardından vatandaşlara çiğköfte, halka tatlı ve lokum ikramında bulunuldu.



BİLECİK



Bilecik'te, başta Kayıboyu ile tarihi Orhangazi camileri olmak üzere çeşitli camilerde, mevlit ve ilahiler okundu.



Vatandaşlar Kovid-19 tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralını gözeterek, namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu.



Camilere gelenlere lokum dağıtıldı.



KÜTAHYA



Kütahya'da da İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, tarihi Ulu Cami'de vaaz verdi.



Demirtaş, üç ayların Allah'ın kullarına yıl içindeki hata ve kusurlarının affedilmesi için sunduğu bir arınma ve kurtuluşa erme mevsimi olduğunu söyledi.



Mübarek gün ve gecelerin, toplum ve ümmet olarak, yeniden dirilişe katkı sağlayacak bir heyecanı da beraberinde getirdiğini dile getiren Demirtaş, "Üç aylar, arınma, tövbe, dua ve niyaz mevsimidir. Bu zaman diliminde manevi açıdan temizleme, toparlama ve iyileştirme ile manevi sağlığımızı korumaya almalıyız. Pandemi dönemini de fırsat bilerek kendimize zaman ayırmalıyız." ifadelerini kullandı.



Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, namaz kılındı.