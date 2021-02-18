Perseverance gezgini Mars'a iniş yapıyor!

30 Temmuz 2020’de fırlatılan NASA’nın Mars 2020 misyonu kapsamında gönderdiği Sebat (Perseverance) gezgini ve Marifet (Ingenuity) helikopterinin 18 Şubat’ta yüzeye inmesi bekleniyor. Mars'a inişin zahmetli olmasından dolayı NASA JPL mühendisleri, Mars 2020 misyonunun 7 dakika sürecek Mars'a inişini "yedi dakikalık terör" olarak niteliyor. Nitekim NASA'ya ait Mars misyonlarının yüzde 40'ı başarısız olmuştu.



MARS'A EN ÇOK İSİM GÖNDEREN ÜLKE TÜRKİYE



Perseverance gezginine yerleştirilen üç adet çipte, 2019’da NASA’nın "Mars'a ismini gönder" etkinliğine katılan dünya genelinden toplam 10 milyonu aşkın insanın ismi bulunuyor. Türkiye 2,5 milyon isim göndererek Mars 2020 misyonuyla Kızıl Gezegen’e en çok isim gönderen ülke olmuştu.



MARS 2020 KIZIL GEZEGEN’E NE ZAMAN İNİŞ YAPACAK?



Kızıl Gezegen’in keşif planları için önemli bir kilometre taşı olması beklenen Perseverance gezgini ve Ingenuity helikopteri, 18 Şubat’ta Türkiye saatiyle 23.55’te Mars’a iniş yapacak. Ancak görevin başarılı olup olmadığı, Mars ve Dünya arasındaki uzaklıktan dolayı, 11 dakikalık gecikmeden sonra anlaşılacak.



PERSEVERANCE NEREYE İNİŞ YAPACAK?



Altında Ingenuity helikopterini de taşıyan Perseverance, jeolojik yapısı Burdur Yeşilova’daki Salda Gölü’ne benzetilen Jezero Krateri’ne iniş yapacak. İniş yapacağı bölgeye yakın bir nehir yatağı olduğu düşünülen yeri inceleyerek eski medeniyetlerin kalıntılarını ve canlı fosillerini arayacak.



49 km genişliğindeki Jezero kraterinde yaşamı bulabileceklerini anlatan proje araştırmacısı Ken Williford, "Jezero ile ilgili en muhteşem şeylerden birisi yalnızca sıradan bir krater gölü olması değil, aynı zamanda kraterin kuzey-doğu bölgesinde bir çıkış yolunun bulunmasıydı. Buna açık sistem diyoruz. Bir taraftan kratere giren ve öbür taraftan çıkan bir su akışı var ve bu önemli bir süre boyunca ayakta kalan dinamik bir sistem oluşturabilir. Ve bu bakımdan oldukça kararlı yaşanabilir bir ortama sahip olabilir" dedi.



NASA, MARS 2020’NİN İNİŞ ANINI YAYINLAYACAK MI?



Diğer uzay misyonlarından farklı olarak MARS 2020 görevinde araçların 7 dakikalık Mars’a iniş videosu ve ses kaydı alınacak. Aracın 21 bin kilometre hızdan yavaşlayarak Mars yüzeyine iniş anının görüntüleri, uzay-Mars tarihinde bir ilk olacak. Ses kayıtlarında, motor gürültüsü dışında herhangi bir şey duyulması beklenmiyor.