Normalleşmeyle birlikte açılacak restoran ve kafelerde hangi önlemler alınacak? TSE belirledi

Restoran, lokanta ve kafeler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece paket servis hizmeti veriyor.



Türk Standartları Enstitüsü, normalleşme sürecine geçildiğinde restoranlarda alınacak önlemleri belirledi. İşte o önlemler...



Müşterilere Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorulacak.



Müşterilerin ateşleri ölçülecek. Kişi sayısına göre müşteri kabul edilecek.



Restoranlarda masalar sosyal mesafeye uygun şekilde hazırlanacak.



Çatal, kaşık ve bıçaklar paketli şekilde masaya koyulacak.



Maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat edilecek.



Her masada hijyen ürünleri olacak.



Masalar her müşteriden sonra temizlenecek.



Şartları sağlayan kuruluşlar, TSE COVID-19 Güvenli İşletme Belgesi almaya hak kazanacak. Belgenin geçerlilik süresi bir yıl olacak.



Salgında zarar gören yiyecek ve içecek hizmeti yapan işletmelere destek verilecek.



Ciroların tespitinde 2019 ve 2020 yıllarındaki KDV beyannameleri esas alınacak. Destekten, 2019 cirosu 3 milyon liranın altında olan, 2020`de cirosu yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmeler yararlanabilecek.



Destek, ciroda azalan tutarın yüzde 3`ü kadar olacak. 2 bin liradan az 40 bin liradan fazla olamayacak.



Aylık bin lira gelir kaybı desteğinden yararlananların aldıkları yardım, ciro kaybı desteğinden düşülecek.



Destek programı başvuru süresi Ticaret Bakanlığının internet sitesi üzerinden duyurulacak.



Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Ödemeler doğrudan esnafın banka hesabına yatırılacak.

