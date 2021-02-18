USD (Alış - Satış) : 7,00 - 7,02 EURO (Alış - Satış) : 8,46 - 8,47

Normalleşmeyle birlikte açılacak restoran ve kafelerde hangi önlemler alınacak? TSE belirledi

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada mart ayı itibarıyla yeniden normalleşme sürecinin başlayacağını açıkladı. Normalleşme süreciyle birlikte sokağa çıkma yasaklarının kademeli olarak kalkacağı bildirilirken, kafe ve restoranlar da önümüzdeki günlerde açılacak. Peki restoran ve kafeler hangi önlemler ile açılacak? Türk Standartlar Enstitüsü belirledi...

Güncel / 18 Şubat 2021 Perşembe 07:22
Normalleşmeyle birlikte açılacak restoran ve kafelerde hangi önlemler alınacak? TSE belirledi

Restoran, lokanta ve kafeler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece paket servis hizmeti veriyor.

Türk Standartları Enstitüsü, normalleşme sürecine geçildiğinde restoranlarda alınacak önlemleri belirledi. İşte o önlemler...

Müşterilere Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorulacak.

Müşterilerin ateşleri ölçülecek. Kişi sayısına göre müşteri kabul edilecek.

Restoranlarda masalar sosyal mesafeye uygun şekilde hazırlanacak.

Çatal, kaşık ve bıçaklar paketli şekilde masaya koyulacak.

Maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat edilecek.

Her masada hijyen ürünleri olacak.

Masalar her müşteriden sonra temizlenecek.

Şartları sağlayan kuruluşlar, TSE COVID-19 Güvenli İşletme Belgesi almaya hak kazanacak. Belgenin geçerlilik süresi bir yıl olacak.

Salgında zarar gören yiyecek ve içecek hizmeti yapan işletmelere destek verilecek.

Ciroların tespitinde 2019 ve 2020 yıllarındaki KDV beyannameleri esas alınacak. Destekten, 2019 cirosu 3 milyon liranın altında olan, 2020`de cirosu yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmeler yararlanabilecek.

Destek, ciroda azalan tutarın yüzde 3`ü kadar olacak. 2 bin liradan az 40 bin liradan fazla olamayacak.

Aylık bin lira gelir kaybı desteğinden yararlananların aldıkları yardım, ciro kaybı desteğinden düşülecek.

Destek programı başvuru süresi Ticaret Bakanlığının internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Ödemeler doğrudan esnafın banka hesabına yatırılacak.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı