USD (Alış - Satış) : 7,00 - 7,02 EURO (Alış - Satış) : 8,46 - 8,47

Kiracıların gözü orada! Yüzde 50 indirim...

Bursa ve Ankara’da iki bölge adliye mahkemesinden (BAM) salgın gerekçesiyle kira indirimi yapılması konusunda bir ‘evet’ bir ‘hayır’ kararı çıkmasının ardından gözler Yargıtay'a çevrildi. Yargıtay, kirada ‘ihtiyati tedbir’ kararı verilerek pandemi indirimi yapılıp yapılamayacağına ilişkin son sözü söyleyecek.

Ekonomi / 18 Şubat 2021 Perşembe 09:33
Kiracıların gözü orada! Yüzde 50 indirim...

Bursa Barosu avukatlarından Olcay Göçüm, Bursa Nilüfer'de, koronavirüs salgını sürecinde 23 bin TL'lik dükkân kirasını ödeyemeyen restoran sahibi müvekkilinin kira bedelinin düşürülmesi için mahkemeye başvurdu. Bursa 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, Borçlar Kanunu'nun 138. nci maddesindeki “Sözleşmenin yapıldığı sırada, taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum ortaya çıkmasından dolayı sözleşmesinin yeni kurallara uyarlanması isteme” talebiyle yapılan başvuruya ilişkin ‘ihtiyati tedbir' talebini yerinde görmeyerek reddetti.

Davacı restoran sahibinin avukatı Göçüm bu kararı, Bursa Bölge Adliyesi (BAM) 4. Hukuk Dairesi'nde istinafa götürdü. Daire, yapılan yargılama sonunda taraflar arasında imzalanan kira sözleşmesi sırasında yaşanan pandemi sürecinin öngörülemeyen bir durum ve ihtiyati tedbir kararı verilmemesi halinde ciddi bir zarar oluşturacağını (temerrüt nedeniyle tahliye gibi) belirterek, kira bedelinin yüzde 50 oranında azaltılarak, 11 bin 500 TL'ye düşürülmesine karar verdi. Bursa BAM, tedbir talebinin 28 Eylül 2020'de kabulüne karar verdi. Restoran sahibi kiralarını yüzde 50 indirimli ödemeye başladı.

Başvuruda bulunuldu

Ankara BAM 15. Hukuk Dairesi'nden ise 12 Ocak'ta tam tersi bir karar çıktı. Ankara BAM, bu konuda ‘tedbir kararı' verilemeyeceğine hükmetti. İki BAM kararı arasındaki karar çelişki doğurdu. Göçüm, Yargıtay süreci ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bölge Adliye Mahkemeleri Kanunu' nun 35/3. maddesi gereği iki BAM kararı arasında uyuşmazlık ve çelişki doğarsa dosya öncelikle başvurunun yapıldığı BAM Başkanlar Kurulu'nda görüşülüp, eklenecek görüş ile birlikte dosya ilgili Yargıtay Dairesi'ne gönderilir. Daireler arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi ve dosyanın Yargıtay'a gönderilmesi için önceki gün Bursa BAM 4. Hukuk Dairesi'ne başvuruda bulunuldu. Bu dosya önce Bursa BAM Başkanlar Kurulunda görüşülüp daha sonra kira davalarına bakan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderilecektir.”

İçtihat niteliği

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin, mahkemelerin pandemi nedeniyle kira indirimine ilişkin ‘evet' tedbir kararı verilebilir ya da ‘hayır' tedbir kararı verilemez şeklinde içtihat kararı verebileceğini belirten Göçüm, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bu karar da tüm Türkiye çapında içtihat niteliği taşır. Benim görüşüme göre hükümle beraber kira indirimine ilişkin tedbir kararı verilmesi zorunludur. Bursa'da ayda 64 bin TL kira ödeyen restoran sahibi var. Paket servisleri açık ama işleri yüzde 86 azalmış durumda. Kira parasının uyarlanmadan hiç indirimsiz tamamının ödenmesi demek dükkân sahiplerine ‘iflas edin' demektir. Tedbir kararının verilmemesi halinde kiracılar uhdesinde telafisi mümkün olmayan, ciddi ve ağır zararlar (tahliye ve işyerinin kapatılma ihtimali) oluşacağı aşikardır.'

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı