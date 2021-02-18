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Kedi köpek sahipleri dikkat! Yeni dönem başlıyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) sahipli kedi köpeklerin kimliklendirilmesine ilişkin imzalar atıldı.

Güncel / 18 Şubat 2021 Perşembe 16:40
Kedi köpek sahipleri dikkat! Yeni dönem başlıyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmayla sahipli kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi uygulamasına geçilecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, konuya ilişkin olarak Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) arasında protokol imzalandı.

Protokolle kedi, köpek ve gelinciklerin hareketlerinin takibiyle başta kuduz hastalığı olmak üzere hayvan hastalıklarıyla daha etkin mücadele etmek amacıyla bu hayvanların kimliklendirilerek elektronik ortamda kayıt altına alınması amaçlanıyor.

Gıda Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin ve TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu'nun imzaladığı protokol çerçevesinde sahipli köpeklerin bu yıldan itibaren, sahipli kedi ve gelinciklerin ise 2022'den itibaren bireysel olarak kimliklendirilerek kayıt altına alınması zorunlu olacak.

TERK EDİLEN HAYVANLARIN SAHİPLERİNE ULAŞILACAK

Kedi ve gelinciklerin bu yıldan itibaren gönüllü kayıt altına alınabileceği uygulama kapsamında, Bakanlıktan üretim izni almış ev ve süs hayvanları üretim merkezlerindeki kedi, köpek ve gelincikler de kayıt altına alınacak. Uygulama TBMM gündeminde olan 'Hayvan Hakları Yasası'nın uygulanmasına temel teşkil edeceği gibi sokağa terk edilen veya kaybolan hayvanların sahiplerine kolaylıkla ulaşılabilmesini sağlayacak.

Açıklamada, uygulama esaslarına ilişkin de bilgiler yer aldı. Buna göre, yeni doğan ev hayvanının sahibi, doğum tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde Bakanlığın il veya ilçe müdürlüğüne başvuracak. Mikroçip takılarak pasaport düzenlenen ev hayvanları 15 gün içinde, ev hayvanlarına yapılan aşılar ve sahip değişikliği gibi bilgileri en geç 15 gün içinde kaydedilecek. Sahipsiz hayvanların, hayvan barınakları tarafından gerçek veya tüzel kişiliklere verilerek sahiplendirilmesi durumunda, hayvanın sağlık karnesiyle sahiplendirme tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde il veya ilçe müdürlüklerine başvurulacak.

Resmi veteriner hekim tarafından hayvan için yeni pasaport düzenlenecek ve veri tabanına kaydedilecek. Kayıtlı ev hayvanlarının ölümü ya da kaybolması halinde en geç 60 gün içinde ev hayvanı sahibi, durumu il veya ilçe müdürlüğüne bildirecek. Terk edilmiş hayvanı bulan kişiler, bu hayvanları sahiplenmek isterse başvurularını il/ilçe müdürlüklerine yapacak.

Kedi, köpek ve gelinciklere derialtı mikroçip uygulanacak ve el terminali aracılığıyla okunabilecek, bundan böyle sokağa terkedilmiş kedi ve köpeğin kime ait olduğu el terminaliyle okunarak sahibi tespit edilebilecek. Kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanın geçmişine ait tüm hastalıkları kayıt altına alınacak. Mikroçip uygulaması Bakanlık bünyesinde çalışan veteriner hekimler veya onların gözetiminde veteriner sağlık teknikeri/teknisyenleri marifetiyle yapılabileceği gibi imzalanan protokol kapsamında serbest veteriner hekimler tarafından da yapılabilecek.

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