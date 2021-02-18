Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarının en yüksek ve en az olduğu illeri duyurdu.



Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde:



'Geçen haftaya göre 1 haftada 100.000 nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz.'



Fahrettin Koca, vaka sayısı en çok artan 5 ili açıkladı







Fahrettin Koca, vaka sayısı en çok artan 5 ili açıkladı







Ayrıntılar gelecek...