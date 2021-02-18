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Buğra Kavuncu'ya FETÖ'cü diyen Ümit Özdağ ifadeye çağırıldı

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, bir programda partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu ileri sürünce kamuoyunda büyük tartışma meydana gelmişti. Tartışma üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kavuncu hakkında soruşturma başlatmıştı.Son dakika bilgisine göre soruşturma kapsamında savcılığın Ümit Özdağ'ı tanık olarak ifadeye çağırdığı ortaya çıktı.

Güncel / 18 Şubat 2021 Perşembe 07:39
Buğra Kavuncu'ya FETÖ'cü diyen Ümit Özdağ ifadeye çağırıldı

İYİ Parti'de yaşanan FETÖ krizinde bir son dakika gelişmesi yaşandı. İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yla ilgili bomba bir açıklama yapmıştı. Özdağ, katıldığı bir televizyon programında Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu dile getirmişti. Açıklamaların ardından kamuoyunda büyük bir tartışmaya yol açan Buğra Kavuncu için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. FETÖ iddialarının ardından İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

PROGRAM ÇÖZÜMLENEREK TUTUNAK HALİNE GETİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör soruşturma bürosu tarafından başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında savcılığın, 19 Ekim'de özel bir televizyon kanalında yapılan açıklamalar ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne canlı yayın çözüm tutanaklarının hazırlanması talimatı verdiği ifade edilmişti. Çözüm tutanaklarının 22 Ekim günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştığı ve dosya oluşturulduğu belirtilmişti.

'MEMNUNİYETLE ÖĞRENDİM'

Buğra Kavuncu ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ümit Özdağ hakkında bulunduğu suç duyurusu doğrultusunda hakkında soruşturma başlatıldığını öğrendiğini belirterek, 'Savcılık makamına verilemeyecek bir hesabımız olmadığını belirtmiştik. Bu doğrultuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda soruşturma başlatıldığını memnuniyetle öğrendim. Savcılık makamına ifade vermek üzere hazır olduğumu ve davet beklediğimi de bildirdiler. Yüce Türk yargısına yardımcı olmak ve iftiralara cevap vermek için hazırım' ifadelerini kullanmıştı.

ÜMİT ÖZDAĞ İFADEYE ÇAĞRILDI

Buğra Kavuncu hakkında savcılık tarafından yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ı ifadeye çağırdı. Savcılık Özdağ'ın Ankara'da ikamet ettiğini tespit edince Ankara'da talimatla ifade vermesini istedi. Savcılık talimatının tebligatla Ümit Özdağ'ın avukatlarına ulaştığı öğrenildi.

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