Belediye işçileri grev yaptı Kadıköy çöple doldu! Vatandaşlar isyan etti

CHP'li Kadıköy Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında 2 bin 300 işçi için yapılan toplu sözleşme görüşmelerinden bir sonuç çıkmayınca işçilerin grev kararı alması sonucu ilçede çöpler toplanmadı. Sokaklarda çöp yığınları oluştu. Ana caddeler ise İBB tarafından süpürüldü.



CHP'li Kadıköy Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında 2 bin 300 işçi için yapılan toplu sözleşme görüşmesinden bir sonuç çıkmayınca işçiler grev kararı aldı. Alınan karar sonrasında işçiler belediyeye "Bu işyerinde grev var" yazılı pankart asarak grevlerini duyurdu. İşçilerin greve başlamasıyla birlikte ilçede çöpler toplanmadı.



Gece saatlerinde Kadıköy'ün birçok noktasında çöplerin toplanmadığı görüldü. Başta Kadıköy Belediyesi'nin karşısında bulunan alanlardaki çöpler olmak üzere Bahariye Caddesi ve birçok sokakta çöpler toplanmadı. Cadde ve sokaklardaki çöp konteyner ve kovalarının çevresinde toplanmayan çöp birikti.



İşçilerin grevi nedeniyle toplanmayan çöpler sonucu cadde ve sokaklarda yığınlar oluşurken ana caddeler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne bağlı temizlik görevlileri tarafından süpürüldü.







"VİRÜSLE MÜCADELE EDİYORUZ, BU PİSLİĞİN OLMAMASI LAZIM"



Emine Öztürk ise, "Maalesef manzara bu. Evimizin orası daha kötü. Bayağı bir birikmiş. Ne olacak bilmiyorum. Sadece 'Grev Vardır' yazısını gördüm ama detay bilmiyorum. Umarım bir an önce düzeltirler aralarındaki problem ne ise.



Bizim için bayağı sıkıntılı. Şu anda virüsle mücadele ettiğimiz bir dönemdeyiz. Şu pisliğin olmaması gerekiyor. Mahalle araları da bayağı bir fazla. İnşallah düzeltirler" dedi.



"KARDA YOLLAR DA TUZLANMAMIŞTI, NE OLACAK BÖYLE BİLMİYORUZ"



Esnaf Enes Karabudak, "Belediye çalışanları grevdeler. Ne yazık ki çöpler bu şekilde yığılı. Birkaç gün böyle devam ederse, havalar da ısınırsa büyük ihtimal daha beter kokmaya başlayacak. Bekliyoruz yani başka yaptığımız bir şey yok.



Belediyeyi arıyoruz açmıyorlar. Böyle kaldı çöpler. Çöpler böyle cadde boyunca devam ediyor. Kar yağdığında yollar da tuzlanmamıştı. Arabalar kaya kaya geçiyordu yani" şeklinde konuştu.



"3 GÜNDÜR BELEDİYE BAHÇESİNDEN AYRILMIYORUZ"



Kadıköy Belediye işçisi Ahmet Kaymaz ise, "Toplu iş sözleşmesinde anlaşamadık başkanımızla. Asgari ücretle çalışmak istemiyoruz artık. Ailemize, evimize ekmek götürmenin peşindeyiz. Bunlar için uğraşıyoruz, emek veriyoruz.



Belediye Başkanımız tekliflerini sunuyor şu an. Biz işçiler olarak 3 gündür belediye bahçesinden ayrılmıyoruz. Gece gündüz buradayız. İnşallah güzel bir anlaşmayla bunu sonuçlandırırız" dedi.



