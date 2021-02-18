Başkan Erdoğan'a 18 yıl sonra büyük sürpriz!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, program sonunda sporcular ile hatıra fotoğrafı çektirdi. 2003 yılında Rize'de açılışını yaptığı hastanede doğan Selen Gülel, 18 yıl sonra Erdoğan'ın karşısına modern pentatlonda Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü milli sporcu olarak çıktı.



'YÜZDE 100 BURSLU ŞEKİLDE OKUYABİLECEKLER'

Başkan Erdoğan açıklamasında öğrencilere bir müjde verdi. Erdoğan, 'Sporcu bursu ile belirli başarı kriterini sağlayan öğrencilerimiz kazandıkları bölümde yüzde 100 burslu bir şekilde



İlk olarak özel öğretim derneğine bağlı özel okullarla mutabakat metni imzalandı. Buradan tüm özel eğitim kurumlarımızı Türk sporcularını yetiştirmek amacıyla bu mutabakata katılmaya davet ediyorum.



Türk sporcularına çağ atlatacak bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum. Milli sporcu Bursu mutabakatının Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum.' ifadelerini kullandı.