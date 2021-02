Teröristlere sosyal medyadan tokat gibi cevap vermişti! Katiller Zeynep hemşirenin Ümit'ini de aldı

Hemşire Zeynep Yılmaz (26), 2016'da Mardin Nusaybin'de görev yaparken PKK'lılar 112 Acil Servis ambulansına pusu kurdu. Göğsüne 7 kurşun isabet eden hemşire, 6 ay komada kaldı. Daha sonra uzman çavuş Ümit Gıcır ile tanışan Yılmaz tam hayata bağlanmışken, Hakkâri Çukurca'da görev yapan sevgilisi Ümit, 21 Eylül 2016'da karayolunda durdurulan aracından PKK'lı hainler tarafından kaçırıldı.







Uzman Çavuş Ümit Gıcır, PKK'lı alçaklar tarafından Gara'daki mağarada katledilen 13 şehit arasında yer aldı. Geriye ise gözü yaşlı sevdiği Zeynep kaldı. Kırıkkale'de görevli Uzman Çavuş Ümit Gıcır'ın, Hakkâri Çukurca'ya tayini çıkmıştı. Hakkâri merkeze doğru yola çıkan Gıcır, yola pusu atan PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldı. Gıcır kaçırılmadan önce son kez hemşire Zeynep Yılmaz ile konuştu.







'GÜNEŞE HİÇ BAKMADIM'



Telefonda duydukları ile yıkılan Zeynep Yılmaz, o günü ve o son konuşmayı hiç unutamıyor. SABAH'a konuşan Yılmaz, 'Ümit telefonla aradı. 'Zeynep sana bir şeyler söyleyeceğim' dedi. Ben de 'Şu an çok yoğunum sonra konuşalım' dedim. Sonrasından bana 'Zeynep sadece beni dinle. Ne olursa olsun sen beni kabul eder misin? Elim, kolum olmasa beni kabul eder misin?' dedi. Araya girmeye çalıştım ama bu sefer de, 'Sen sadece sorduklarıma cevap ver. Zeynep, ölmediğim sürece, sağ kaldığım sürece ben sana döneceğim. Ben şehit olursam bil ki seni çok seviyorum. Seninle olduğum sürede hiçbir şeyden pişman olmadım' dedi. Ümit ne diyorsun demeye kalmadan silah sesini duydum. 'Allah'ıma emanetsin' dedi ve bir daha o telefonuna ulaşamadım' dedi.



5 yıl boyunca Sivas'tan dışarı çıkmadığını ve sürekli onun hayaliyle yaşadığını dile getiren Zeynep Yılmaz, 'Sivas'tan hiç ayrılmadım. 'Ümit gelir de beni bulamaz' dedim. Evimi değiştirmedim. 5 yıl boyunca ben hiç güneşe bakmadım. 'Oh hava ne güzel' demedim. Doyasıya yemedim, içmedim. Kimseyle eğlenmeye gitmedim. Çünkü Ümit oradaydı. Nasıl eğlenebilirim, nefes alabilirim. Her zaman gözüm dağlarda oldu. Nereye gitsem buralardan geçirirler mi diye çok düşündüm. Olur da tesadüfen karşıma çıkar dedim. Günlük 3 saat uyudum. 3 saatten fazlası senin neyine dedim. 'O orada uyuyor mu da, sen burada yatıyorsun' dedim. Her sabah kalktığımda fotoğrafına bakıp 'Günaydın aşkım' diyerek uyandım. Rüyalarımda gördüm. Hastanelerde gördüğüm uzun boylu arkadan çok benzettiğim askerlere koştum. Herkesi ona benzettim. 5 yıl boyunca yolunu gözledim. Hainler Ümit'imi elimden aldı' diye konuştu.







FACEBOOK'TAN YAZAN TERÖRİSTLERE TOKAT GİBİ CEVAP: BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ



Gıcır'ın görüntülerini kaçırıldıktan 17 gün sonra PKK'lılar servis etti. Teröristlen hemşire Zeynep Yılmaz'ın Facebook hesabına mesaj atmaya başladı. Rodi Dicle adlı kullanıcı, 'Abla ismini buldum. Sizinle ilişkisi varmış. Şu videoyu buldum bir şeyler yapın' diyerek Gıcır'ın görüntüleriyle propaganda yapmaya çalıştı.







Bunun üzerine Yılmaz, 'Yapacak bir şey yok' cevabını verdi. Rodi Dicle ise, 'Nasıl yani, sevgilin ellerinde' dedi. Zeynep Yılmaz tekrar cevap olarak, 'Vatan içinse eğer eşim, sevdiğim, ben her şey feda olsun. Bir öleceğiz bin dirileceğiz' cevabını verdi. İstediği cevabı alamayan PKK'lı küfürler savurdu.