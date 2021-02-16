USD (Alış - Satış) : 6,97 - 6,99 EURO (Alış - Satış) : 8,46 - 8,48

Sancaktepe'de İETT otobüsü kara saplandı! Yolcular canlı yayın yaptı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bir İETT otobüsü yolda oluşan kar birikintisine saplanarak mahsur kaldı. Otobüsteki yolcular evlerine yürüyerek gitmeye çalışırken, bazı yolcuların sosyal medyadan canlı yayın yapması dikkat çekti.

Güncel / 16 Şubat 2021 Salı 09:57
Sancaktepe'de İETT otobüsü kara saplandı! Yolcular canlı yayın yaptı

Sancaktepe'de İETT otobüsü, iddiaya göre güzergahını değiştirmesi sonucu kara saplanarak mahsur kaldı. Otobüsteki yolcular evlerine yürüyerek gitmeye çalıştı. Mahalleli mahsur kalan İETT otobüsünü kurtarmaya çalışırken, vatandaşların bazıları sosyal medyadan canlı yayın yapması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Kadıköy'den Sancaktepe'ye sefer yapan İETT otobüsü, etkili olan kar yağışı nedeniyle güzergahın dışına çıkması sonucu kara saplanarak mahsur kaldı. Otobüs şoförü yolcularla birlikte otobüsü çıkartmak istese de başarılı olamadı. Bunun üzerine şoför, Büyükşehir Belediyesinden yardım talep etti. Büyükşehir Belediyesine bağlı bir greyder gelerek yoldaki karı temizlerken, mahalleli yardıma koştu. Ekipler otobüsü bulunduğu yerden çekerek çıkardı. Mahsur kalan otobüsün kurtarılma çalışmaları sırasında bazı vatandaşlar sosyal medyadan canlı yayın yapması dikkat çekti. İETT otobüsünde olan yolcular olay sonrasında yürüyerek mahallelerine döndüğü öğrenildi.

GÜZERGAH DIŞINA NASIL ÇIKTI, BİLMİYORUZ

Mahalle sakini Uğur Uslu, "Şu an sosyal medya üzerinden canlı yayın yapıyorum. Otobüs kaldı burada, çıkamıyor. Her kar yağışında bu eziyeti çekiyoruz. Tuzlama yok, bakım yok. Güzergah aşağıdan Caminin olduğu noktadan getirmesine rağmen güzergah dışına çıkarak bu yola girmiş. Bu yola nasıl çıktı, neden çıktı bilmiyoruz. Şu an canlı yayında yorum yapan olmadı, bakalım nasıl kurtaracaklar bilmiyoruz" diye konuştu.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı