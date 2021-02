New York valisi: Koronavirüs verileri konusunda yeterince şeffaf olamadık!

Vali Cuomo, basın toplantısında, “Bakımevlerindeki Kovid-19 verilerini kamuoyuyla paylaşmalıydık. Daha farklı olabilirdi, dersimizi aldık.” şeklinde konuştu.



Söz konusu verileri Adalet Bakanlığı ile eksiksiz paylaştıklarını söyleyen Cuomo, ancak yerel siyasetçiler ve medya mensupları başta olmak üzere gelen diğer taleplere dönüş yapılmadığını belirtti.



NEW YORK BAKIMEVLERİNDE KOVİD-19 VERİLERİ OLAYI



New York Başsavcılığının 28 Ocak’ta yayımladığı 76 sayfalık raporda eyaletin sağlık departmanı, bakımevlerindeki Kovid-19 ölümlerini yüzde 50’ye varan oranda az göstermekle eleştirilmişti.



Raporda, geçen yaz yapılan şikayet üzerine New York’taki bakımevlerinde başlatılan incelemeler sonucunda, sağlık departmanının 8 bin 500 civarında açıkladığı Kovid-19 bağlantılı ölüm raporuna rağmen 15 binden fazla can kaybının tespit edildiği kaydedilmişti.



Cuomo yönetimi bakımevlerindeki gerçek verileri gizlemekle suçlanmıştı.



Associated Press’in (AP) ulaştığı kayıtlara dayanarak yaptığı bir haberde de eyalet yetkililerinin salgınının başladığı ilk aylarda virüse yakalanan 9 binden fazla hastayı hastanelerden bakımevlerine geri gönderdiği iddia edilmişti.



Haberde, söz konusu rakamın, eyalet sağlık departmanı tarafından salgının ilk aylarında rapor edilen orandan yüzde 40 daha fazla olduğuna da dikkat çekilerek eyalet yönetimi bakımevi sakinleri ve aileleri tarafından salgını daha fazla yayma ve ölümlere neden olmakla eleştirilmişti.