Milli Savunma Bakanı Akar TBMM'de konuşuyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Meclis'te Gara Harekatı hakkında TBMM'de bilgilendirmede bulunuyor.İşte Akar'ın konuşmasından satır başları;Akar: "Irak'ın kuzeyinde, varlığını sürdürmeye çalışan PKK'ya karşı operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam etmektedir"Son 5 ayda özellikle bölgeye yoğunlaştıkPençe Kartal-2 kara desteği olmadan 35 km. derinlikte icra edildi.Kritik ve önemli operasyon, nitelik olarak diğerlerinden farklılık gösteriyorOperasyon sırasında yakalanan PKK'lı teröristler alıkonulan 13 kişinin hava hücum harekatının başlangıcında başlarına birer kurşun sıkılarak şehit edildiğini belirtti.Teslim alma esasıyla hareket edildi. Nihayet 13 vatandaşımızın şehit edildiği bölmeye girildi. Önce çevrenin güvenliği alındıktan sonra. Görüldü ki 7 demir kapı ve parmaklık olduğu görülmüş oldu.Mağaranın durumu da videoyla görüntülendi.Operasyon kahraman personelimiz tarafından her ülkenin yapamayacağı şekilde gerçekleştirilmiş oldu.Terör örgütünde kaçışların başladığı öğrenildi.4'ü üst düzey 51 terörist ile sağ olarak ele geçirilmiştir. İstihbarat kaynaklarından öldürülen terörist sayısının daha fazla olduğu öğrenildi.