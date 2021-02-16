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Milli Savunma Bakanı Akar TBMM'de konuşuyor

Son dakika bilgisine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Meclis'te Gara bilgilendirmesinde bulunuyor. Akar: "Irak’ın kuzeyinde, varlığını sürdürmeye çalışan PKK’ya karşı operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam etmektedir" dedi.

Siyaset / 16 Şubat 2021 Salı 13:26
Milli Savunma Bakanı Akar TBMM'de konuşuyor

 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Meclis'te Gara Harekatı hakkında TBMM'de bilgilendirmede bulunuyor.

İşte Akar'ın konuşmasından satır başları;

Akar: "Irak'ın kuzeyinde, varlığını sürdürmeye çalışan PKK'ya karşı operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam etmektedir"

Son 5 ayda özellikle bölgeye yoğunlaştık

Pençe Kartal-2 kara desteği olmadan 35 km. derinlikte icra edildi.Kritik ve önemli operasyon, nitelik olarak diğerlerinden farklılık gösteriyor

Operasyon sırasında yakalanan PKK'lı teröristler alıkonulan 13 kişinin hava hücum harekatının başlangıcında başlarına birer kurşun sıkılarak şehit edildiğini belirtti.

Teslim alma esasıyla hareket edildi. Nihayet 13 vatandaşımızın şehit edildiği bölmeye girildi. Önce çevrenin güvenliği alındıktan sonra. Görüldü ki 7 demir kapı ve parmaklık olduğu görülmüş oldu.

Mağaranın durumu da videoyla görüntülendi.

Operasyon kahraman personelimiz tarafından her ülkenin yapamayacağı şekilde gerçekleştirilmiş oldu.

Terör örgütünde kaçışların başladığı öğrenildi.

4'ü üst düzey 51 terörist ile sağ olarak ele geçirilmiştir. İstihbarat kaynaklarından öldürülen terörist sayısının daha fazla olduğu öğrenildi.
 

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