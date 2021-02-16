USD (Alış - Satış) : 6,97 - 6,99 EURO (Alış - Satış) : 8,46 - 8,48

Korsanların elinden kurtulan Türk denizci Halil Gülçür yaşadığı dehşet anları anlattı: 'Gözümüzün önünde can verdi'

23 Ocak'ta Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan ‘Mozart’ isimli gemiden kaçırılan ve Türkiye’nin girişimleri sonucu kurtarılıp evine dönen 15 gemiciden Halil Gülçür, yaşadıkları dehşet dolu günleri anlattı. Mühendis arkadaşlarının gözleri önünde can verdiğini belirten Gülçür, "Anında silah seslerini duyduk. Arkadaşımız yanımızda öldü. Allah rahmet eylesin. Diyecek bir şey yok. Şükür olsun evimdeyim” dedi.

Güncel / 16 Şubat 2021 Salı 07:35
Korsanların elinden kurtulan Türk denizci Halil Gülçür yaşadığı dehşet anları anlattı: 'Gözümüzün önünde can verdi'

Nijerya açıklarında 23 Ocak'ta korsanların saldırısına uğrayan 'Mozart' isimli gemiden Türkiye'nin girişimleriyle kurtarılan 15 gemiciden Halil Gülçür, önceki gün öğle saatlerinde hava yoluyla İstanbul'dan Adana'ya geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan ailesi, Gülçür'ü Adana Havalimanı'nda karşıladı. Gülçür'ün eşi Zeynep Gülçür, eşine sarılarak gözyaşı döktü.

Küçük kızları Beste ve oğulları Berke'ye sarılarak ağlayan Halil Gülçür'ün gözyaşlarını eşi Zeynep elleriyle sildi. Zeynep Gülçür, eşinin kurtarılması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, doğum gününde mutlu haberi aldığını ve Sevgililer Günü'nde de ona kavuştuğunu söyledi. Halil Gülçür, daha sonra ailesiyle birlikte Mersin'in Tarsus ilçesindeki evine gitti. Evinin kapılarını açan Halil Gülçür, yaşadığı zorlu süreci ayrıntılarıyla anlattı.

'6-7 SAAT UĞRAŞTIKTAN SONRA BİZE ULAŞTILAR'

Olayın yaşandığı gün baskının farkına vardıkları an mürettebatla birlikte geminin toplanma bölüme saklandıklarını söyleyen Halil Gülçür, baskın yapan korsanların 10 dakika içinde yerlerini fark ettiğini fakat kapıları kapattıkları için içeriye giremediklerini söyledi.

Yaklaşık 7 saat boyunca korsanların kapıyı açmak için uğraştığını dile getiren Gülçür, 'İçeri girdiler. O acı anlar yaşandı. Sonra bizi tekneye aldılar. Adaya benzeyen bir yere götürdüler. 21 gün boyunca orada kaldık. Sonraki süreçte devletimiz sağ olsun gerekli girişimler başlatılmış. Bu sıkıntıyı bitirdiler. Bizim durumumuzla ilgilenen Sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Evimdeyim, çocuklarıma kavuştuğum için çok mutluyum' dedi.

'ŞİDDETE UĞRAR MIYIZ KORKUSU OLDU'

Rehin alındıklarında başlarında durmak üzere görevlendirmiş 9 korsan bulunduğunu kaydeden Gülçür, fazla şiddet görmedikleri için şanslı olduklarını söyledi. Korsanların neredeyse hepsinde silah olduğunu belirten Gülçür, '21 gün boyunca ailemizle hiç görüştürmediler. Serbest bırakıldıktan sonra Nijerya Büyükelçiliği'ne getirilince ailemizin sesini duyabildik. Kurtulacağımıza inanıyorduk ama o stresle tabi ki bazı korkular yaşadık.

'Korsanlar pazarlık olursa ne tavır sergilerler? Ne düşünüyorlar? Ne konuşuyorlar?' gibi sorular kafamızı kurcaladı. Şiddete uğrar mıyız korkusu yaşadık. Çünkü kaçırıldığımız an kötü şeyler yaşadık. Bize ulaştıklarında anında silah seslerini duyduk. Arkadaşımız yanımızda öldü. Allah rahmet eylesin. Diyecek bir şey yok. Şükür olsun evimdeyim' dedi.

Recep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı