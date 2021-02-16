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Koronavirüs Bilim Kurulu sona erdi! İşte ilk açıklamalar!

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Ana gündem maddesi mutasyona uğrayan virüs, ve aşı çalışmaları olan toplantının ardından Sağlık Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

Güncel / 16 Şubat 2021 Salı 20:07
Koronavirüs Bilim Kurulu sona erdi! İşte ilk açıklamalar!

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Ana gündem maddesi mutasyona uğrayan virüs, ve aşı çalışmaları olan toplantının ardından Sağlık Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.



İşte o kritik açıklama:

GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA

Koronavirüs pandemisi ile mücadelede alınan kararlarla vaka sayıları 6-7 bin bandına indirildi. Yeni mutant virüslerin vaka sayılarını hızla arttırması gibi olağanüstü bir neden olmaması halinde mart ayı ile birlikte kısıtlamaların yavaş yavaş esnetilmesi, yeni normale doğru bir geçiş planlanıyor. Bilim Kurulu'nun çalışmaları doğrultusunda yarın yapılacak kabine toplantısında ele alınması beklenen kısıtlamaların kaldırılması formülleri şöyle:

KAFE VE RESTORANLAR İÇİN 30-45-50 KURALI:

Uzun süredir kapalı olan kafe ve restoranların mart ortasından itibaren belli kurallarla açılması planlanıyor. Ancak buralar maskelerin indiği ve bulaşın en fazla arttığı yerler olduğu için zamanlamanın iyi yapılması, kuralların da sert ve net konulması bekleniyor. Planlanan düzenlemede 30-45-50 düzenlemesi öne çıkıyor.

Bu kapsamda, kafe ve restoranlara HES kodu ile giriş yapılabilecek. İç ve dış mekânların kullanımı farklı olacak. İç mekânda kapasitenin en fazla yüzde 30'u (10 masa varsa 3 tanesi hizmete açık olacak), dış mekânlarda yüzde 50'si (10 masa varsa 5 tanesi) hizmete açılacak. Bulaşın olmaması için müşterilere oturma sınırlaması getirilmesi planlanıyor. Bu sürenin de 45 dakika olabileceği belirtiliyor.

OKULLARIN AÇILMASI VE YÜZ YÜZE EĞİTİM

Mart itibarıyla önce ilköğretim, arkasından da orta öğretim kurumlarının hibrit model ile eğitime başlaması hedefleniyor. Gidişe göre bu sürelerin değiştirilebileceği, yaza da sarkıtılabileceği belirtiliyor.

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