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Evlat nöbetindeki annenin isyanı: Daha büyük bir acı yok yeter artık teslim olun

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 533'üncü günde de sürüyor. Aileler, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 13 kişinin yasını tutarken, 2015 yılında Diyarbakır'da 14 yaşındayken kaçırılan kızı Songül için evlat nöbetine devam eden Fatma Akkuş, "Bu çocukları neden öldürdüler? Neden anne ve baba burada beklerken onlara bu haberi verdiler? Bu acıdan daha büyük bir acı yoktur. Yeter artık. Asker ve polisleri neden öldürdünüz? Kızım, seni kime karşı kullandırıyorlar? Aklınız başınıza gelsin. Gelin, güvenlik güçlerine teslim olun" dedi.

Güncel / 16 Şubat 2021 Salı 11:22
Evlat nöbetindeki annenin isyanı: Daha büyük bir acı yok yeter artık teslim olun

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı.

Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu.

Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

Son olarak Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla, evlatlarına kavuşan aile sayısı 23 oldu.

HDP binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 kişi için yas tutmaya da devam ediyor. Evlat nöbetindeki anneler, Kur'an-ı Kerim okuyarak, şehitler için dua etti. Diyarbakır'da, 2015 yılında 14 yaşındayken kaçırılan Songül için evlat nöbetini sürdüren Fatma Akkuş, kızına teslim olması yönünde çağrı yaparak, '1,5 yıldır burada oturuyoruz.

Bu çocukları neden öldürdüler? Neden anne ve babaları burada beklerken onlara bu haberi verdiler? Yazık, günah değil mi bu çocuklara? 'Biz Kürt temsilcisiyiz' diyorlar. Yalandır. Biz hepimiz Kürt'üz. Bu acıdan daha büyük bir acı yoktur. Yeter artık. Asker ve polisleri neden öldürdünüz?

Kızım sana da sesleniyorum. Allah aşkına, seni kime karşı kullandırıyorlar? Aklınız başınıza gelsin. Birbirinize söyleyin. Gelin, güvenlik güçlerine teslim olun. Anne- babalarınız size kucak açmışken, artık dönün gelin' dedi.

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