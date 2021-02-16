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CHP'li belediyeden 15 Temmuz şehitlerine saygısızlık! Anıt bakımsızlıktan dökülüyor

Heykel yapmak ve heykel açılışı yapmak da mahir olan CHP, konu 15 Temmuz Şehitleri olunca adeta 3 maymunu oynuyor. CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, kentteki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na adeta çöp muamelesi yaptı. Şahin, bakımsız bıraktığı için dökülen anıt için şehre yakışmadığını ve yakın zamanda kaldırılacağını söyledi.

Güncel / 16 Şubat 2021 Salı 07:30
CHP'li belediyeden 15 Temmuz şehitlerine saygısızlık! Anıt bakımsızlıktan dökülüyor

Bilecik'te göreve geldikten sonra birçok skandala imza atan CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin, bu kez de 15 Temmuz Şehitler Anıtı'yla adeta dalga geçti. Sabah'ın haberine göre; katıldığı bir programda Rabia işaretini simgeleyen anıtın bakımsızlıktan döküldüğü, sahip çıkılmadığı sorulan Başkan Şahin, "Şu acayip el işareti mi... Şehir estetiğine hiç yakışmıyor. Ben daha iyisini yapacağım. İhvan işareti, biz İhvan değiliz ki. İhvan bizi bağlamaz" diyerek cevap verdi.

BAKIMSIZLIKTAN DÖKÜLEN TABELALARI SÖKTÜRDÜ
CHP'li Semih Şahin, katıldığı yerel bir programda gazetecilerin kendisine, Rabia işaretini simgeleyen 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın bakımsızlıktan döküldüğü ve sahip çıkılmadığı yönünde sorulan soruya akıllara durgunluk veren bir cevap verdi. Başkan Şahin verdiği cevapta, "Şu acayip el işaretini mi diyorsunuz... Şehir estetiğine hiç yakışmıyor. İhvan işareti, biz İhvan değiliz ki. İhvan bizi bağlamaz" diyerek skandal bir cevap verdi. Göreve geldiği ilk günden bu yana anıtın bakımını yaptırmayan Şahin, bakımsızlıktan dökülen tabelaları yeniden taktırmak yerine söktürdü.

"BİLECİK ÇİFTETELLİSİNİ KİMSE ADAM GİBİ ÇALAMIYOR"
Çevre bakımının da yapılmadığı anıt alanı adeta harabeye döndü. Bilecik'te böyle bir anıt hiç yokmuş gibi davranan CHP'li Şahin, aynı programda, "Bu kentin sanatı eksik. Bilecik çiftetellisini kimse adam gibi çalamıyor" diyerek, şehrin yerel sanatçılarına da hakaret etti.

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