ÜNLÜ ÇAY FİRMASINDAN UYARI NİTELİĞİNDE TAVSİYELER

Dünyaca ünlü, Gaziantepli sıcak içecek firması yetkilileri tüketicilerin sağlığını koruma amaçlı tavsiyelerde bulundu. Son yıllarda artarak devam eden sahtecilik olaylarının gıda sektöründe de artmasıyla beraber insan sağlığını tehlikeye atan çok sayıda olay yaşanmakta. Bu tarz olayların dönüşü olmayan durumlara sebebiyet verebileceğini göz önünde bulundurarak dikkatli davranılması gerektiği ve şüpheli durumların resmi mercilere bildirilmesi gerektiği hatırlatıldı.



Mahmood Tea yöneticileri:

“Firma olarak, kurulduğumuz günden bu yana her zaman insan sağlığını ön planda tutan ve titizlikle çalışan bir marka olduğumuzu belirtmek isteriz. Resmi şartlara uygun şekilde üretim yapıyor ve piyasaya sunuyoruz. Tüketicilerimizin sağlığını riske atan olaylara maruz kalmamaları adına; seyyar satıcılar, ruhsatsız iş yerleri vs. gibi yerlerden bakanlık onayı olmayan ürünleri almamaları konusunda uyarıda bulunmak isteriz. Satılan ürünlerin ambalajının dikkatle incelenmesi ve özellikle; son kullanma tarihi, bakanlık onayı, TSE damgası gibi hususlara dikkat edilerek alışveriş yapılması hayati önem taşımaktadır. Şüpheli durumlar ivedilikle resmi mercilere bildirilmelidir. Ürünlerimizin satıldığı her noktada belirli şartlar doğrultusunda satış yapılmaktadır ve sıklıkla denetlenmektedir. İnsan sağlığını tehdit eden her türlü olaya karşı tavrımız kesin ve nettir.